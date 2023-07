Ljubljančani se bodo na uvodu v letošnjo sezono še sedmič v svoji zgodovini skušali uvrstiti v ligo prvakov. Pred štirimi leti je njihove sanje že v prvem krogu kvalifikacij razblinil azerbajdžanski Qarabag, ki je na prvi tekmi v Ljubljani slavil z 1:0, doma pa igral neodločeno. Zato so svojo evropsko pot nadaljevali v kvalifikacijah za evropsko ligo, v kateri, tako kot tudi lani, le da v kvalifikacijah za konferenčno ligo, spet niso bili uspešni. V kvalifikacije za konferenčno ligo bi se v primeru neuspeha z lani najboljšo latvijsko ekipo preselili tudi letos, v primeru napredovanja pa bi se pomerili z boljšim iz dvoboja med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem.

Latvijci v Ljubljano po visoki prvenstveni zmagi

»Največja razlika med nami in Valmiero je, da imajo Latvijci za seboj že 22 prvenstvenih tekem, medtem ko smo mi do zdaj odigrali zgolj šest pripravljalnih. To bo zagotovo njena prednost, toda naše priprave so bile dobre. Zadovoljen sem, kako smo igrali na pripravljalnih tekmah, vendar vsi vemo, da tovrstne tekme nikoli niso enake tistim, ko se igra za točke. Toda pomembno je, da so igralci sprejeli moje zamisli, imamo kakovost in mislim, da smo lahko samozavestni na svoji prvi uradni tekmi sezone,« je pred nocojšnjim prvim obračunom z Valmiero dejal Olimpijin trener Joao Henriques.

Petdesetletni Portugalec, ki je pred težko nalogo, saj je na klopi zamenjal Španca Alberta Riero, nima prav veliko mednarodnih izkušenj. Zanj bo tekma z Valmiero prva evropska v vlogi glavnega trenerja. A se tudi Latvijci, lani so bili prvič državni prvaki, ne morejo ravno pohvaliti z veliko izkušnjami na evropski sceni. Za Valmiero, ki je v letošnji sezoni po 22 krogih domače lige na tretjem mestu, a z velikim zaostankom za vodilno Rigo in drugouvrščenim Rigasom, bo to šele četrti nastop v evropskih pokalih. V prvem je izpadla v prvem krogu kvalifikacij lige Evropa, predlani je bilo njene poti prav tako konec v prvem krogu kvalifikacij, le da v konferenčni ligi, lani je prišla do drugega kroga kvalifikacij.

»V nobeni državi ni lahko biti državni prvak, zato si latvijska ekipa zasluži spoštovanje. Dejstvo je, da v letošnji niso več v boju za ubranitev naslova, toda na zadnji prvenstveni tekmi so s 6:0 premagali Tukums. Izpostavil bi ukrajinskega reprezentanta Ivana Želizka, ki je nedavno igral na evropskem prvenstvu do 21 let, tu so še štirje Senegalci, Brazilec, Kolumbijec … Mislim, da so možnosti za napredovanje v drugi krog izenačene,« je v svojih napovedih previden trener zeleno-belih.

Henriques skriva začetno zasedbo

V kakšni zasedbi bodo Ljubljančani začeli nocojšnjo tekmo, Henriques ni želel izdati. »Do konca avgusta bo veliko tekem, zato ne zaupamo samo začetni enajsterici, temveč celotnemu kadru. Želim si le, da fantje uživajo v tekmi,« je ostal skrivnosten Portugalec, skoraj zagotovo pa bo tekmo začel Argentinec Agustin Doffo, lani nepogrešljivi član ljubljanske zasedbe.

»V ekipi je kar nekaj novincev, s katerimi smo se v poletnih pripravah hitro povezali. Tudi prilagajanje na novega trenerja in njegove zahteve ni bilo zahtevno. Osebno poskušam narediti vse, kar je v moji moči, da sem čim boljši. Zdaj imam sicer malce več svobode pri igri naprej in to mi odgovarja. Zagotavljam, da se bomo na evropski sceni potrudili in vselej iskali zmago. Pri tem moramo uživati. V primerjavi z lansko sezono je ekipa zagotovo izkušenejša in tudi sam bom letos drugič igral v evropskih tekmovanjih. Verjamem, da lahko te izkušnje izkoristimo v naš prid,« je prepričan 28-letni vezist Olimpije Agustin Doffo.

Ljubljančani so v primerjavi z lansko sezono ostali brez svojega najboljšega strelca Maria Kvesića, odšli pa so še Đorđe Crnomarković, Aldair Djalo, Goran Milović, Dino Špehar, Mario Kvesić in Anes Krdžalić. Ob trenerju Henriquesu so novinci še Raul Alexander Florucz, Ahmet Muhamedbegović, Saar Fadida, Nemanja Motika, Jorge Silva in Pedro Lucas. V pripravljalnem obdobju so zmagali petkrat, med drugim so premagali tudi Hajduk z 1:0, praznih rok pa so ostali le proti Slovanu iz Bratislave, ko je bilo 2:1 za Slovake. To pa sta bili tudi njihovi najtežji preizkušnji do zdaj.