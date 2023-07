Legenda francoskega filma, 87-letni Alain Delon, nekoč poosebljenje moči in moškosti, ni ušel starosti in šibkosti, ki jo spremlja. Zadnja leta živi precej izolirano v svojem podeželskem dvorcu Douchy s svojimi spomini, nostalgijo na čase velike slave, s pokopališčem svojih psov, kjer želi biti tudi sam pokopan, pa tudi s svojo zbirko slik velikih mojstrov 19. stoletja, kot sta Géricault in Delacroix. Svet, kakršen je danes, le težko sprejema.

Postal pa je tudi žrtev nasilne ženske, ki je v zadnjih letih postala pomembna v njegovem življenju, a mu je lani začela omejevati stike z otroki in prijatelji. Gre za 66-letno Japonko Hiromi Rollin, za katero je leta 2021 v intervjuju za TV5 Monde dejal, da je njegova partnerica in da je lepo skrbela zanj po možganski kapi leta 2019. Skupaj so ju videli tudi na pogrebu Jean-Paula Belmonda septembra 2021, nazadnje pa maja letos, ko sta se držala za roke. Sicer je že pred letom 2019 Rollinova kot zaposlena s plačo upravljala njegov luksuzni dvorec Douchy s 50 hektarji zemljišča v osrednji Franciji, ki ga je Delon kupil leta 1971.

Delonovi trije otroci, stari od 29 do 52 let, so zdaj proti Rollinovi vložili tožbo, ker so prepričani, da zlorablja svojo moč nad nebogljenim starcem, da je nasilna do njega in da se želi s poroko polastiti njegovega bajnega bogastva. Na telefonske klice, na primer, je v njegovem imenu odgovarjala le ona. Potem ko se je znesla nad njegovim psom, na katerega je zelo navezan, naj bi Delon prestopil v tabor svojih otrok in je od konca junija obkrožen z njimi. Tudi on je podpisal tožbo proti njej. Prejšnji teden v sredo je morala posredovati policija, ker so jo Delonovi varnostniki na zahtevo njegovih otrok izgnali iz dvorca Douchy. Pri tem je utrpela poškodbe, zaradi česar je morala v bolnišnico.

Ostati doma ali iti v dom?

Primer Alaina Delona kaže, kako je ostareli posameznik, ki ostaja doma in potrebuje pomoč, lahko izpostavljen zlorabi. Tudi zato, ker je osamljen, se lahko zelo hitro naveže na osebo, ki mu pomaga in se z njim druži, pri čemer pa so možne manipulacije. A tudi če ne gre za to, se ob vsakem večjem darilu tej osebi pojavi sum, da gre za zlorabo ostarelega človeka. Poleg tega je za tistega, ki je doma, tudi nevarno, da se bo za pomoč vsilila oseba, ki za to ni strokovno usposobljena. Vsekakor si večina starejših želi ostati doma in si težko privošči dom za starostnike, v večini članic EU, tudi v Franciji, pa jim vlade poskušajo pri tem ustreči. Pri nas bo temu namenjen zakon o dolgotrajni oskrbi. Pomoč na domu, tudi pri nas, kjer bo veliko sredstev prispevala država, pa postaja tudi velik posel.

Afera Orpea

Velik posel, pri katerem se v želji po čim večjem zaslužku zanemarja starostnike, je lahko tudi vodenje domov za starejše. V Franciji je to pokazala afera z Orpeo, drugim največjim francoskim zasebnim podjetjem, ki upravlja domove za starejše. V vsej Evropi jih ima v lasti več kot 1150, večino v Franciji, nekaj tudi v Sloveniji. Prejšnji teden so zaprli oba nekdanja glavna direktorja. Lani je namreč prišlo na dan, da je Orpea v Franciji vrsto let kovala dobičke tako, da je na skrivaj zmanjševala hrano, oskrbo s plenicami in predvsem obseg storitev. Državna pomoč, ki je na primer leta 2019 za Orpeo znašala 250 milijonov evrov, je šla v zasebne žepe. Predvsem zaradi zanemarjanja uporabnikov, celo tistih, ki so veliko doplačevali za boljšo nego, kar so lani razkrili novinarji, je cena delnice Orpee od januarja 2022 do danes padla z 90 na 2 evra. Novo vodstvo podjetja poskuša izboljšati podobo Orpee. Najprej je povišalo plače zaposlenim.

V Franciji sicer 80 odstotkov uporabnikov domov za starejše živi v javnih domovih, ki so neprofitni. A njihov proračun, ki ga določijo država in lokalne oblasti, se zdaj bistveno zmanjšuje, kar je še en škandal, saj je ob nizkih standardih že zdaj premalo zaposlenih.