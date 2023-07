»Dobro srečanje s predsednikom Erdoganom na vrhu Nata. Preučila sva priložnosti za to, da bi sodelovanje med EU in Turčijo znova postavili v ospredje in ponovno oživili naše odnose,« je po srečanju na Twitterju zapisal Michel.

Turški predsednik in predsednik Evropskega sveta sta se sestala, potem ko je Erdogan dejal, da bo Ankara podprla članstvo Švedske v zvezi Nato, če bo EU znova začela pristopna pogajanja s Turčijo.

Danes namreč v Vilniusu, kjer se bo v torek začelo dvodnevno zasedanje voditeljev članic Nata, potekajo pogovori Erdogana s švedskim premierjem Ulfom Kristerssonom, katerih cilj je odpraviti turško blokado švedske pridružitve zavezništvu.

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, ki vodi pogovore, bo izid predvidoma še danes predstavil na novinarski konferenci.

Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja lani. Medtem ko se je slednja vojaškemu zavezništvu že priključila, pa Švedska še čaka na zeleno luč Ankare, ki njenemu članstvu nasprotuje, ker naj bi švedske oblasti tolerirale »teroristične skupine«.

Turški predsednik pa je danes kot pogoj postavil še ponoven začetek pristopnih pogajanj med Brusljem in Ankaro, ki so začela leta 2005, a so že dolgo v popolnem zastoju.

Na Evropski komisiji so danes poudarili, da gre pri švedskem vstopanju v Nato in turških pristopnih pogajanjih z unijo za dva ločena procesa. Pogojevanje turškega predsednika pa je zavrnil tudi nemški kancler Olaf Scholz.