Z evropsko državljansko pobudo, za katero morajo v enem letu zbrati milijon podpisov, želijo evropsko komisijo pozvati k sprejetju ustreznih regulativnih instrumentov za učinkovito izvajanje tega, kar je zapisano v 4. členu Listine EU o temeljnih pravicah. Ta določa, da ne sme biti nihče podvržen mučenju ali nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju. V luči tega si združenje prizadeva za prepoved uporabe vseh oblik nasilja pri upravljanju migracijskih tokov in nadzoru meja EU ter v tretjih državah. »Menimo, da je ta evropska državljanska pobuda priložnost, da se migracijska politika EU vrne v ustrezen pravni okvir. Pozivamo državljane, da se pridružijo pobudi in prispevajo k njenemu uspehu, najprej tako, da jo podpišejo, nato pa njeno vsebino razširijo v svojih lokalnih skupnostih,« so sporočili. Podpise bodo zbirali tako na papirju kot v digitalni obliki prek povezave https://eci.ec.europa.eu/032/public/#/screen/home. Več informacij je dostopnih na spletni strani www.stopborderviolence.org.