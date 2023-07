Prijel kačo, ta ga je ugriznila

Saj ne vemo, kaj je posredi. Huda vročina, ki te dni ne popušča, ali enostavno človeška neumnost. S policije so včeraj sporočili, da so na območju Okrešlja s helikoptersko enoto pomagali pohodniku, ki ga je ugriznila kača. Mlajši moški je kačo, domnevno je šlo za gada, prijel in jo dvignil. Ja, a je kaj čudnega, da ga je napadla? Potem pa jok in panika in klic na pomoč … Med reševanjem moški ni imel nobenih zdravstvenih težav. Naj tako tudi ostane!