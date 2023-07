V petek je na Nizozemskem zaradi povsem različnih gledanj na priseljensko politiko razpadla vladna koalicija štirih strank. Včeraj pa je 56-letni premier Mark Rutte v parlamentu izjavil, da novembra na predčasnih parlamentarnih volitvah ne bo več vodil desnoliberalne Ljudske stranke za svobodo in demokracijo (VVD). Torej ne bo še petič poskušal postati premier. Mnoge poznavalce je s tem močno presenetil, saj je vrsto let nastopal kot politik, ki prinaša stabilnost. Predvsem je svoji stranki od leta 2010 zagotavljal same zmage na parlamentarnih volitvah, šele z njim je dobila glavno besedo v nizozemski politiki. Morda je na njegovo odločitev vplival letošnji vzpon Kmečko-državljanskega gibanja, ki mu vse ankete napovedujejo veliko zmago jeseni in okoli tretjino vseh glasov.

»Kakšen je sploh smisel?«

Rutte je tudi zavrnil možnost, da bi postal generalni sekretar Nata ali predsednik evropskega sveta. Kot sam pravi, se je v nedeljo odločil, da se bo povsem umaknil iz politike. »Gre za osebno odločitev, ki ni povezana s tem, kar se je dogajalo zadnje tedne,« je rekel. Zanimiva je bila tale njegova trditev: »Ko je človek v politiki, se zvečer včasih vpraša, ali ima vse to sploh kakšen smisel. Nek učitelj si nikoli ne zastavi tega vprašanja.« S tem je namignil na to, da je ves čas zadnjih 13 let, ko je bil premier, kar je najdlje v zgodovini Nizozemske (od trenutnih premierjev v EU je na položaju dlje samo Viktor Orban), hkrati še poučeval družboslovje dve uri na teden na srednji šoli v Haagu.

Sicer je znan po svoji skromnosti in zavzetosti za delo, ki je lahko toliko večja, ker nima družine. V pisarno predsednika vlade se vozi s kolesom. Njegova preprostost je prišla do izraza leta 2018, ko je v preddverju parlamenta pred kamero zaradi nerodnosti polil kavo, potem pa je tla sam očistil z vedrom in cunjo, s čimer je tudi zabaval snažilke.

Človek sodelovanja

Rutte pa je tudi znal z vsakim sodelovati, zato se je zelo dobro obnesel kot voditelj najmočnejše stranke v razpršenem parlamentu. V letih 2010–2012 se je kot premier opiral tudi na skrajno desnico Geerta Wildersa, zatem štiri leta na socialdemokrate, od leta 2017 pa na tri bolj sredinske stranke. Med temi sta zadnje tedne levoliberalna in krščanskodemokratska nasprotovali njegovi zahtevi, da na leto lahko pride v državo le 200 otrok sedanjih azilantov in otrok prosilcev za azil. Sicer se na Nizozemskem število prošenj za azil vsako leto močno poveča, lani jih je bilo 47.000, letos jih pričakujejo 70.000.