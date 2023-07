Domišljija za vse, kar je možno

‘Sama sem danes brala zato, ker je drevo živo bitje in ker ne more pobegniti pred sekiro. Brala sem zato, ker ne morem dovoliti sile nad nečim, kar je pred človekom nemočno, kar mu je prepuščeno na milost in nemilost, in sicer izključno v oziru na kapitalski donos. Brala sem, ker verjamem, da je treba jasno reči, da bi se dalo drugače – tudi zdaj, tudi v tej situaciji. In da bo šlo v primeru, da se to ne bo zgodilo, da se bo to možnost zignoriralo, za zavestno odločitev odločevalcev, za katero bo treba prevzeti odgovornost. Jaz verjamem, da bi moralo imeti teh ducat dreves vsaj možnost preživetja, enako kot bi ansambel ljubljanske Drame moral imeti možnost dela v dostojnih delovnih pogojih. In to dvoje je mogoče – oboje. Oziroma, z Antigoninimi nesmrtnimi besedami: Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu.«