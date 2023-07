V središču Škocjana v stavbi, kjer že domujejo občina, zdravstvena ambulanta in krajevni urad, je vrata zdaj odprla še policijska pisarna. V Škocjanu že več let opozarjajo na problematiko kraj, vandalizma, groženj, tako v samem kraju kot na območju poslovne cone v bližini romskega naselja. Podobni pisarni že delujeta v Bučni vasi pri Novem mestu in v Račjem selu pri Trebnjem.

Kot je dejal škocjanski župan Jože Kapler, je bila pobuda za odprtje policijske pisarne podana že pred dobrim letom, a do realizacije doslej ni prišlo, saj občina ni imela na razpolago primernega prostora. »Iskali smo najprimernejši prostor, zdaj smo ga našli v spodnji etaži občinske stavbe. Verjamem, da bo pisarna zaživela, kot si želimo,« je dejal Kapler. »Naša pričakovanja, predvsem pa pričakovanja občank in občanov, so velika predvsem v smislu izboljšanja varnosti. V zadnjem letu se tudi v samem centru Škocjana pojavlja vse več vandalizma, in večja prisotnost policije v našem prostoru bo prav gotovo pripomogla k zmanjšanju tovrstnih dejanj, torej k večji varnosti in s tem tudi k boljšemu oziroma varnejšemu počutju naših občanov.«

Kot dodaja, občani na raznih vaših srečanjih s predstavniki lokalne skupnosti pogosto potarnajo o krajah in podobnih nečednostih, imajo pa zadržke zadeve prijavljati na policijo. »Občani se bojijo predvsem daljših postopkov na sodiščih, zato se pogosto odločijo, da zadeve sploh ne bodo prijavili. Toda vendarle je zelo pomembno vsako takšno zadevo prijaviti, da lahko policija potem sploh ukrepa. Z odprtjem policijske pisarne verjamem, da bodo imeli občani tudi večje zaupanje v policijo in da bodo pogosteje prijavljali razne prekrške ali kazniva dejanja, kajti le tako se bo stanje tudi izboljšalo.«

Tesnejši stik med občani in policijo

Policijska pisarna Škocjan sodi pod okrilje policijske postaje (PP) Šentjernej, ta pa pod policijsko upravo Novo mesto. Po besedah pomočnice načelnice PP Šentjernej Petre Goli predstavlja policijska postaja v Škocjanu nadgradnjo uspešnega sodelovanja med policijo in občino. »Veseli nas, da je občina zagotovila prostor za naše delovanje, saj bomo tako policisti z osebnim stikom in odzivanjem na konkretne varnostne probleme in pobude lažje kos varnostnim izzivom«. Policijska pisarna bo odprta vsak ponedeljek med 10. in 12. uro ter ob sredah med 15. in 17. uro, ko bo v pisarni prisoten policist. »Želimo si, da policijska pisarna čim prej zaživi in tako upraviči svoj obstoj,« dodaja Golijeva. Pisarna bo vrata odprla že jutri, občani pa lahko v pisarno tudi pokličejo po telefonu. Dnevno pa bo na območju Škocjana deloval še en policist, ki bo opravljal razgovore z občani in se redno seznanjal s težavami, ki jih pestijo, se srečeval s podjetniki na tem območju, ljudje ga bodo spoznali osebno in tako tudi vedeli, na koga se obrniti v primeru kakršnih koli težav. Policist bo tako na terenu tudi zunaj delovnih ur pisarne.

Kot pojasnjuje Golijeva, lahko občani v policijski pisarni uredijo vse, kar so doslej morali urejati na policijski postaji v Šentjerneju ali celo Novem mestu, od prijave kaznivih dejanj oziroma podaje predlogov za pregon do prijav javnih prireditev in vseh ostalih zadev. Kot ob tem poudarja Kapler, glavni namen pisarne ni represivno delo policije, pač pa zlasti delo na področju preventive. »Pomembno je predvsem, da se bodo naši občani počutili bolj varne,« je dejal. »Veste, precej boleče je, denimo, ko ljudje po cele dneve delajo na poljih, potem pa naenkrat naletijo na prazno njivo, saj jim je nekdo pobral večji del pridelka. Zavedamo se, da je tovrstna dejanja težko preprečiti, toda prepričan sem, da se bodo z večjo prisotnostjo policije na našem območju v prihodnje vsaj zmanjšala.«