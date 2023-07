V okviru druge faze projekta DOORS – Digitalni inkubator muzejev je ekipa Arboretuma Volčji Potok predstavila nov e-vodič. V novi aplikaciji obiskovalec spozna družino Souvan – očeta Leona in otroke Lea, Elzo ter Ferryja – ki je pred več kot 100 leti zasnovala park v Volčjem Potoku. Pot v e-vodiču je razdeljena na štiri dele, tako da vsak član družine vizualno predstavi en del parka. Člani družine Souvan vizualno vodijo uporabnike po najlepših delih parka in jim predstavijo najzanimivejše rastline in živali.

Uvodno spregovori oče Souvan, ki predstavi drevored in glavne značilnosti parka Arboretum Volčji Potok. Elza nato uporabnika popelje skozi zgodovinski del parka, in sicer francoski vrt z dvorcem, sin Ferry pa uporabnika med drugim popelje tudi skozi najbolj cvetoč predel parka – rozarij. Najstarejši sin Leo uporabnika pričaka v čisto drugem delu parka, in sicer v Spodnjem angleškem parku. Tako uporabnika pot s pomočjo e-vodiča res popelje skozi vse najlepše in najzanimivejše predele parka. Ob koncu vsakega izmed štirih delov poti uporabnika čaka nagrada – instagram filter, s katerim lahko vsak naredi zabavne in smešne fotografije ter jih objavi na svojem družbenem profilu.

Uporabnik vsakič, ko odkrije novo zanimivost o živalih in rastlinah v parku ter krajinski arhitekturi parka, pridobi nov zaklad. Na koncu tiste, ki zberejo vse zaklade, čaka nagrada: brezplačna vožnja z novim električnim vlakom Arboretuma Volčji Potok. Prek formata dvosmerne komunikacije uporabniki opravljajo različne zabavne naloge, zaradi česar je obisk parka še bolj interaktivna in nepozabna izkušnja.