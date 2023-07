Daniela Radcliffa ne bo v seriji o Harryju Potterju

Daniel Radcliffe je v intervjuju za Access Hollywood dejal, da ni imel nobenih pogovorov o sodelovanju v seriji o Harryju Potterju, ker bi bilo zanj čudno, če bi se pojavil v seriji, kjer bi nekdo drug igral Harryja. Sicer pa z navdušenjem čaka, da vidi, kaj bodo drugi naredili s tem. »Mislim, da je bila serija knjig o Harryju Potterju vedno večja od ene interpretacije ali ene franšize, zato bo zanimivo videti, kako se bodo stvari razvile,« je dejal. Warner Bros. in Max, ki pripravljata serijo, obljubljata, da bo zvesta adaptacija knjižne serije Rowlingove. Avtorica J. K. Rowling je knjige objavljala med letoma 1997 in 2007 in bo tudi izvršna producentka serije, ki naj bi trajala deset let. tb