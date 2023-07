#intervju Egidio Žiber, kmetovalec: Veteran ljubljanske tržnice

Egidio Žiber je eden večjih pridelovalcev sadja in zelenjave v slovenskem delu Istre, saj gospodari na 15 hektarjih, od tega jih je večina v Sečoveljski dolini. Prideluje namizne oljke in oljčno olje, poletno in zimsko zelenjavo ter sadje. Kot rad pove, je šesta generacija družine Žiber, v kateri so bili vsi kmetje in solinarji ter v Parecagu pri Sečovljah živijo že okrog dvesto let, predniki pa verjetno izvirajo iz Francije in so prišli sem v času Napoleonovih Ilirskih provinc. V primerjavi z očetom, ki je imel še njivo soli, je Egidio zgolj še kmet, je pa zato eden najbolj prepoznavnih in markantnih obrazov z ljubljanske tržnice, na kateri je skoraj vsako soboto prisoten že petdeset let.