Ta teden se bosta na 71. Ljubljana Festivalu zgodila dva pomembna operna dogodka, oba v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Nocoj ponovno na poletni festival prihajata zakonca in operna partnerja, mezzosopranistka Ana Netrebko in tenorist Jusif Ejvazov; znova bo z njima tudi maestro Michelangelo Mazza, ki bo dirigiral Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija. Proti koncu tedna pa bo na ogled še operna mojstrovina Giacoma Puccinija Madama Butterfly.

Zvezdniški par spet pri nas

Ruska operna zvezda in njen azerbajdžanski soprog bosta na festivalu skupaj nastopila že četrtič. Bila sta v Ljubljani tudi lani, ko so rusko umetnico zavračale številne operne hiše in festivali, ker se ni javno opredelila proti »svojemu« predsedniku Vladimirju Putinu, četudi je obsodila vojno v Ukrajini oziroma vsakršno vojno. Vodstvo ljubljanskega festivala tem pritiskom ni sledilo in je umetnost ločilo od politike, zato je bila Ana Netrebko, ki sicer sodi med največje operne zvezde nasploh v zgodovini opere, kljub vsemu povabljena v Ljubljano.

Oba zvezdnika, Netrebkova in Ejvazov, poleg tehnične dovršenosti vokalov slovita po izjemni odrski prezenci. Tudi tokrat prihajata s koncertom opernih arij. Spored sta sestavila iz arij, ki jih je napisal italijanski mojster opere Giuseppe Verdi. Ker medse rada povabita še kakšnega odličnega opernega pevca – lani je bila to slovenska mezzosopranistka Monika Bohinec, stalna članica ansambla dunajske državne opere, kjer je redno angažirana tudi Ana Netrebko – bosta tokrat njuna gosta Elena Židkova in Željko Lučić, oba že uveljavljena operna in koncertna pevca. Mezzosopranistka Židkova je rojena v Sankt Peterburgu in slovi po repertoarni vsestranskosti. Pooseblja tako ognjevite Verdijeve junakinje kot Wagnerjeve tragične ženske. Baritonista Lučića pri nas že poznamo, sodeluje z vodilnimi opernimi hišami, kot so Metropolitanska opera v New Yorku, londonska Kraljeva operna hiša in Opera v San Franciscu.

Nocojšnji večer je programsko osredotočen na raznolikost Verdijevih arij, zato bo mogoče poslušati dela različnih slogovnih obdobij – od zgodnjega »grandioznega« sloga (Macbeth) do poznega spektakularnega in »osebnega« sloga, ki že močno rahlja ustaljene operne forme ter kaže nov dramatični razvoj na področju opere (Aida, Otello). Njegova dela so močno zaznamovala veristični in naturalistični razvoj italijanske opere.

Tragična Čočo san

Drugi velik operni dogodek na festivalu ta teden bo 13. in 14. julija ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ko bo na sporedu operna mojstrovina Madama Butterfly še enega italijanskega mojstra opere, skladatelja Giacoma Puccinija. Premierno so to opero uprizorili v milanski Scali februarja 1904, kjer je sicer doživela mlačen sprejem, po skladateljevih popravkih in adaptacijah pa je postala ena najbolj izvajanih oper po vsem svetu. Operna zgodba govori o ljubezni, izdaji, žrtvovanju in je postavljena v zgodnje 20. stoletje na Japonskem, kjer srečamo tragično junakinjo Čočo san. Puccini je ustvaril še nekaj nepozabnih opernih mojstrovin, med drugim opere La Bohème, Tosca in Turandot.

Beneški Teatro La Fenice, ki bo izvedel to produkcijo, je znan po bogati zgodovini, arhitekturni lepoti in umetniškem pomenu, saj je od nekdaj znal privabiti najboljše skladatelje, dirigente in izvajalce iz različnih obdobij. Svoje krstne izvedbe so tam med drugim doživeli Rossini, Bellini, Donizetti in Verdi. Sodobno Madama Butterfly je režiral barcelonski gledališki režiser Àlex Rigola, ki se je uveljavil s svojimi inovativnimi produkcijami. Bil je tudi umetniški vodja uglednih ustanov, kot sta Teatre Lliure v Barceloni in gledališka sekcija Beneškega bienala, kjer je oblikoval umetniški program. V glavnih vlogah bodo peli Monica Zanettin, Manuela Custer in Vincenzo Costanzo.