#intervju Draga Potočnjak, igralka, dramatičarka, aktivistka: Moja kariera je bila v resnici grenko-sladka

S koncem sezone se je od Slovenskega mladinskega gledališča po enainštiridesetih letih poslovila igralka Draga Potočnjak, ki po turbulentnih delovnih letih ne vstopa v brezdelje, ampak, kot pravi, v drugačno delo in delovanje. Njeno gledališko delo, med katerim je odigrala čez šestdeset vlog in obilico ponovitev, se je prepletalo z vlogami v filmih in televizijskih dramah ter s pisanjem – napisala je knjigo Skrito povelje in osemnajst dram, za katere je prejela več nagrad, tudi Grumovo za najboljše dramsko besedilo leta. Veliko energije je posvetila tudi prostovoljnemu delu z begunskimi otroki, dramski terapiji in delu z otroki s posebnimi potrebami.