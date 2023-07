Na vseh volitvah se srečamo z vprašanjem, ali bodo stranke šle v vlado s SDS. Ko sem bila predsednica NSi, je tudi članstvo od mene zahtevalo opredelitev do tega vprašanja. Ko sem spoznala, da se ne morem poistovetiti z nekaterimi dejanji predsednika SDS in da nam skupno sodelovanje škodi, je bil moj odgovor, da z Janšo ne bomo šli v vlado. Bolj kot množično glasovanje proti določeni politiki bi morali ljudje ocenjevati stranke po dejanjih. NSi ima v svojih vrstah dovolj sposobnih ljudi. Smo organizirana stranka in mnogi nam priznavajo, da imamo najboljši politični program. Moramo se znebiti stalne grožnje glede tega, s kom bomo šli v vlado. Sama sem pred leti podprla idejo, da bi šli v vlado Marjana Šarca, če bodo izpolnjeni naši pogoji in bomo lahko uresničevali naš program. Ne zdi se mi korektno in pošteno niti dobro, da smo vezani samo na eno stranko.

V trenutnih političnih razmerah bi verjetno zelo težko odšli v vlado z Levico, saj se v osnovi zelo razlikujemo. Sicer pa je NSi odprta za sodelovanje, če so nameni pošteni in je volja, da se v tej državi nekaj premakne na bolje. Večkrat sem že povedala, s kom ne bi šla v vlado. Pa to ni politična stranka, ampak ena oseba.