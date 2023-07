V zvezi s tem se postavi vprašanje, ali je papež sploh lahko mirovni posrednik – seveda gledano v moralno-etičnem smislu, predvsem v smislu krščanske morale, saj se papež ima za kristjana.

Kakšna je krščanska morala? Bistven del krščanske morale so Božje zapoved. V konkretnem primeru je najpomembnejša Božja zapoved Ne ubijaj!

Ta zapoved je absolutna, saj nima izjem, kot je to razvidno iz nje same.

Zato nobeno ubijanje ni dopustno, niti živali. Tako ni dopustno niti ubijanje v samoobrambi. Pri tem je seveda pomemben tudi Jezusov pacifizem, tipičen primer tega je npr. opozorilo apostolu Petru. Ko so namreč vojaki na vrtu Getsemani prijeli Jezusa in ga je Peter želel braniti z mečem, pri čemer je enemu vojaku z mečem odrezal uho, mu je Jezus rekel, naj spravi meč v nožnico, kajti vsi, ki primejo za meč, tako Jezus, bodo z mečem pokončani. Iz tega je jasno razvidno, da je bil Jezus proti uporabi nasilja tudi v smislu samoobrambe. Nenasilje je torej del krščanske morale. Zato je jasno, da uporaba orožja v samoobrambne namene ni v skladu s krščansko moralo.

Mirovni posrednik naj bi bil tisti, ki v celoti živi miroljubno, kajti v nasprotnem primeru govori eno, dela pa drugo. Kako živi papež? Po eni strani uči Božjo zapoved Ne ubijaj, po drugi strani pa zagovarja pravične oziroma obrambne vojne. Tudi v primeru Ukrajine papež zagovarja obrambno vojno, saj priznava Ukrajini pravico do vojaške obrambe. Kaj dejansko pomeni obramba z orožjem? Pomeni, da se v okviru obrambe ubijajo vojaki napadalca, da se uničujejo naselja, kjer so napadalci, da se uničuje narava, kjer so napadalci … Vse to podpira papež Frančišek.

Podpira torej ubijanje ljudi, živali in uničevanje narave. Ali je to res v skladu z zapovedjo Ne ubijaj? Ali ima papež, glede na navedeno, moralno-etično legitimiteto, da je mirovni posrednik? V smislu krščanske morale oziroma etike vsekakor ne!

Če bi papežu res šlo za ustavitev vojne v Ukrajini, bi vsem katoliškim politikom, tudi predsedniku ZDA Bidnu, glede na to, da so mu po cerkvenem pravu v celoti podrejeni, ukazal, naj takoj prenehajo pošiljati orožje v Ukrajino in se distancirajo od vojne. Če zahod in katoliški in drugi »krščanski« politiki vojaško ne bi podpirali Ukrajine, bi se vojna prej končala, kar bi za posledico imelo mnogo manj mrtvih ljudi, uničenih mest in narave, beguncev … Ali je papež zahteval, da katoliški politiki prenehajo pošiljati orožje v Ukrajino? Če da, ali jih bo izobčil in s tem vrgel v cerkveni večni pekel, če ga ne bodo ubogali? Seveda bi papež moral enako kot od politikov zahtevati tudi od drugih katolikov! Katoliškim vojakom bi moral npr. pod grožnjo izobčenja ukazati, da ne sodelujejo v omenjeni vojni in da izkoristijo ugovor vesti, če so vojaški obvezniki. Tudi od drugih katolikov bi papež moral zahtevati, da na noben način ne podpirajo dobave orožja v Ukrajino ali česar drugega, kar podpira ubijanje in drugo uničevanje. Če ga ne bi ubogali, pa bi jih izobčil in poslal v cerkveni večni pekel! Pa vsega tega ni storil! Zakaj ne? Vsaj javno znano ni.

Če bi papežu res šlo za ustavitev vojne v Ukrajini, kot poudarja, bi striktno živel miroljubno, seveda pa bi odpravil podporo obrambni vojni in iz cerkvenega nauka izbrisal vse nasilne elemente. Ali ni najboljše mirovno posredništvo vzgled z življenjem po Božjih zapovedih in Govoru na gori, ki med drugim izraža tudi Jezusov pacifizem.

Papež je marca 2022 Rusijo in Ukrajino zaradi vojne med njima posvetil katoliški Mariji, pri čemer je dejal, da naj ta svetu priskrbi mir in prenehanje vojne. Ali je Marija uslišala papeža in res priskrbela mir?

Teče že drugo leto vojne, ta pa še vedno traja, miru ni. Ljudje in živali umirajo, naselja izginjajo, narava ječi. Torej, ali cerkveni Mariji ni do miru v Ukrajini?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah