Voznik osebnega avtomobila je peljal po regionalni cesti proti Zalemu Bregu. Ko je pripeljal do blagega nepreglednega desnega ovinka, kjer se cesta iz klanca navzgor preveša v klanec navzdol, ni vozil po desni, pač pa je zapeljal na levo stran in nato v odbojno ograjo. Ob njej je drsel, potem pa močno zadel v 60-letnega kolesarja, državljana Italije, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo poškodovanega so ga morali izpod avtomobila s tehničnim posegom rešiti gasilci, da so ga lahko reševalci odpeljali v bolnišnico. Najprej z rešilcem, nato s helikopterjem. Kraj prometne nesreče sta si ogledala tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice. Prometni policisti so ugotovili, da je bil voznik avtomobila pod vplivom alkohola, odrejen mu je bil strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Sledi ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.