Potem ko je prvoten kupec napovedal prodajo zemljišča za sedem milijonov evrov, občinski svet ni podprl uveljavitve predkupne pravice. Na seji so sprejeli tudi rebalans proračuna in podrobni prostorski načrt za območje bolnišnice.

Prodano za 2,4, zdaj prodajajo za 7 milijonov

Zemljišče v Livadah, namenjeno gradnji 175 stanovanj, je občina za 2,4 milijona evrov prodala podjetju Projekt 2020. Ceno, doseženo na javni dražbi, so nasprotniki prejšnjega župana Danila Markočiča ocenjevali kot nizko. Povezovali so jo z visoko ceno za zasebni oljčnik, ki ga je nameraval Markočič prodati lastniku družbe Projekt 2020. Protikorupcijska komisija ni ugotovila kršitev zakona, zaznala pa je korupcijska tveganja. Postopek, ki so ga sprožili kriminalisti, še ni končan.

Sredi junija je bila občina obveščena, da namerava Projekt 2020 zemljišče za sedem milijonov evrov prodati koprski družbi Rezidenca Momento. To je sprožilo dvome o uresničitvi načrtovane stanovanjske gradnje. Občina bi lahko svoje cilje dosegla z uveljavitvijo predkupne pravice.

Pravni zapleti?

Župan Milan Bogatič je odločitev prepustil občinskim svetnikom. Slednjim je možnosti predstavil odvetnik Aleksij Mužina. Zelo skeptičen je bil glede možnosti uveljavitve pogodbenega določila, po katerem bi lahko občina spet odkupila zemljišče za 2,4 milijona evrov, če Projekt 2020 eno leto po pridobitvi gradbenega dovoljenja ne bi začel gradnje stanovanj. Ta rok se izteče oktobra. Pogoj so v pogodbo dodali tik pred podpisom, v razpisu dražbe ni bil predviden, kar bi lahko povzročilo pravne zaplete.

Iz razprave je bilo razumeti, da je sedem milijonov previsoka cena. Občinski svet ni sprejel sklepa o uveljavitvi predkupne pravice. Sklenil pa je, da se morata novi kupec in prodajalec pred sklenitvijo pravnega posla seznaniti z vso dokumentacijo o preteklih poslih s tem zemljiščem. To naj bi občino zavarovalo pred morebitnimi prihodnjimi tožbami zaradi ravnanja v preteklosti.

Rebalans proračuna

Brez razprave in soglasno je občinski svet dokončno sprejel podrobni prostorski načrt za območje izolske bolnišnice. Ta predvideva gradnjo dveh novih stavb, kamor bi se preselila Fakulteta za vede o zdravju in medicinski center Medicor, ter manjših prizidkov bolnišnice. Sprejeli so tudi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Na podlagi tega bo občina letos najela dolgoročno posojilo v višini 2,7 milijona evrov, in ne enega milijona. Občina bo prodala še nekaj nepremičnin. Spremenjen proračun vsebuje tudi dodatnih 400.000 evrov za gradnjo suhih zadrževalnikov.