Prvi julijski teden je v medvoški občini tradicionalno namenjen praznovanju. Šestega julija, na rojstni dan občinskega zavetnika Jakoba Aljaža, namreč na sotočju Sore in Save praznujejo občinski praznik. Letošnji je bil še bolj slovesen kot običajno in se je v zgodovino zapisal tudi zaradi pomembne in težko pričakovane pridobitve za občane in obiskovalce Medvod. Po slavnostni seji občinskega sveta Občine Medvode so namreč že na predvečer praznika slovesno prižgali zeleno luč več kot dva milijona vredni investiciji oziroma največji občinski naložbi v zadnjem letu: brvi za kolesarje in pešce čez Savo in novi kolesarski poti Medvode–Pirniče–Vikrče.

»Za brv, ki središče mesta povezuje z novo, dobrih šest kilometrov dolgo kolesarsko stezo in se vije po robu pirniškega polja, vse do medanske brvi in do sosednje Mestne občine Ljubljana, smo prejeli uporabno dovoljenje dan pred odprtjem. Želimo si, da bo to mesto fizičnega povezovanja in zbliževanja poti med nami, prostor srečevanja in povezovanja med ljudmi, med idejami in projekti z vseh bregov, levih in desnih, urbanih in ruralnih,« je v slovesnem nagovoru ob odprtju brvi med drugim poudaril medvoški župan Nejc Smole in se zahvalilsodelujočim, ki so pomagali uresničiti dolgoletno željo po povezovanju krajevnih skupnosti Pirniče in Medvode – center, s čimer se, kot je dejal župan, spodbuja trajnostna mobilnost pri vsakodnevnih opravkih občanov.

Ime Medvoški lok izglasovali občani

Ključen namen izgradnje varne in urejene kolesarske poti je bila povezava med zalednimi naselji Medvod z mestnim središčem, kjer so knjižnica, občinska stavba s krajevnim uradom, tržnica, trgovska središča, banka, pošta, kulturni dom in postaje javnega mestnega prometa. Ime Medvoški lok so za dobrih 83 metrov dolgo in 61 ton težko brv, katere izredno zahteven premik s posebnim 600-tonskim dvigalom z rešetkasto roko je bil razburljiva paša za oči, na javnem razpisu sredi maja predlagali občani. Med 71 predlogi je komisija izbrala pet najprimernejših imen: Aljaževa brv, Medvoški lok, Mestna brv, Kolomed in Verjanka, med katerimi so nato na glasovanju vnovič izbirali občani in tudi obiskovalci krajev v medvoški občini. Pri vstopu na brv stoji števec kolesarjev, s katerim bodo spremljali statistiko in trende uporabe.

»Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče se začne v Vikrčah, na meji z Mestno občino Ljubljana, in poteka preko obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti naselju Zgornje Pirniče ali naravnost proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in jo prečka na brvi čez Savo ter nato pelje do središča Medvod,« so pot opisali v kabinetu župana Smoleta. V sklopu občinskega praznika so tradicionalno podelili tudi priznanja zaslužnim občankam in občanom. Sobota je bila v znamenju tradicionalnega Pohoda od Jakoba do Jakoba, na medvoški tržnici so priredili kulinarični dogodek Karavana okusov, večer pa sklenili s koncertom Nine Pušlar.