»Letos res uživam, tudi manj pritiska čutim kot lani, ko sem branil zmago. Imamo super ekipo, ki deluje odlično,« je na novinarski konferenci njegove ekipe UAE Team Emirates dejal zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021.

Pogačar v tekmi za vodstvo v skupni razvrstitvi zaostaja 17 sekund za Dancem Jonasom Vingegaardom. Ta je do prednosti prišel predvsem na račun razlike v peti etapi, ko se je odpeljal Pogačarju in ga prehitel za dobro minuto, a je kolesar s Klanca pri Komendi v nadaljevanju nato dvakrat v gorskih etapah strl Danca in mu odvzel večino prednosti.

S tem je ob prvem prostem dnevu po mnenju številnih v psihološki prednosti. »Gotovo sem v zaletu. Ali je to dovolj proti Vingengaardu, ne vem. Pomembno je to, da se vsak dan počutim bolje,« je povedal novinarjem in zavrnil ugibanja, da bi se odsotnost zaradi poškodbe pokazala v nadaljevanju dirke. »Nikakor me to ne skrbi. Mislim, da bom zadnji teden močnejši, kot sem bil v prvem tednu dirke.«

Tako je vzpon na Puy de Dome, ko je v zaključku nedeljske etape ob 10 in več odstotnih naklonih za sabo pustil Vingegaarda, opisal kot eno boljših voženj v karieri in znova poudaril, da še ni pokazal vsega, kar zmore. »Niso videli vseh mojih treningov,« je odvrnil novinarju, ki ga je soočil z oceno Vingegaardove Jumbo-Visme, da gre za njegovo najboljšo vožnjo navkreber.

Na besede Vingegaarda, ki je po včerajšnji etapi ocenil, da mu gorske etape v zaključku letošnjega Toura ležijo bolj kot ob uvodu, je odgovoril, da tudi njemu ležijo etape v Alpah. »Bomo videli, komu bodo Alpe bolj ustrezale. Tudi jaz se veselim teh etap, opravil sem preglede in vsako leto sem boljši v dolgih vzponih.«

Rivalstvo z Dancem je prvi kolesar na svetovni lestvici opisal kot izjemno: »Lanska dirka je bila odlična. V letošnji pa se je ogromno zgodilo že v prvem tednu. Oba sva napadala drugega, res gre za izjemno rivalstvo.«

Organizatorji so včeraj postregli s podatkom, da sta bila Pogačar in Vingegaard od leta 2020 polovico vseh etap v rumeni majici. In to ob dejstvu, da je Pogačar v vodstvo prišel šele v zaključku dirke leta 2020, Danec pa je na Tour prvič prišel leta 2021.

V nadaljevanju se 24-letni Slovenec veseli podpore družine, novinarjem pa je tudi sporočil, da se njegova izbranka Urška Žigart po padcu na dirki po Italiji in pretresu možganov počuti bolje. »Nazaj na kolesu je, vendar rabi še nekaj dni, da bo popolnoma okrevala,« je dejal. Hkrati je priznal, da je njen padec vendarle pri njemu pustil določene posledice v podzavesti.

»Vsekakor vpliva takšna stvar nate, ko si sam na spustu. Zavedaš se nevarnosti pri velikih hitrostih,« je dejal. Glede svojega zapestja pa je po tem, ko je opustil uporabo opornice, povedal, da so mišice okoli zapestja še vedno malo oslabljene, a se ob postavljanju teže na sklep počuti vse bolje.

V nadaljevanju Toura karavano v prvi polovici tedna čakajo tri etape, ki naj ne bi vplivale na vrh skupne razvrstitve. »Ti trije dnevi ne bodo ravno dnevi počitka, vendarle se bo treba potruditi in paziti na pasti,« je dodal. Od petka do nedelje pa nato sledijo tri gorske etape po vrsti, na katerih naj bi Pogačar in Vingegaard znova merila moči.