Okvir za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA uvaja nove zavezujoče zaščitne ukrepe za obravnavo vseh pomislekov, ki jih je v preteklosti izpostavilo Sodišče EU, vključno z omejevanjem dostopa ameriških obveščevalnih služb do podatkov iz EU. Obenem bo vzpostavljeno sodišče za presojo varstva podatkov, do katerega bodo imeli dostop posamezniki iz EU, so v sporočilu za javnost pojasnili na Evropski komisiji.

Novi okvir po navedbah komisije uvaja pomembne izboljšave v primerjavi z mehanizmom, ki je obstajal v okviru ščita zasebnosti oziroma t. i. Privacy Shield. Če na primer sodišče za presojo varstva podatkov ugotovi, da so bili podatki zbrani v nasprotju z novimi zaščitnimi ukrepi, bo lahko odredilo izbris podatkov.

Evropska komisija je danes zato sprejela odločitev o ustreznosti zaščite, ki jo zagotavlja novi okvir. Kot izhaja iz odločitve, ZDA tako zagotavljajo zadostno raven zaščite osebnih podatkov, prenesenih iz EU v ameriška podjetja.

Na podlagi sklepa o ustreznosti lahko osebni podatki varno prehajajo iz EU v tista podjetja na drugi strani Atlantika, ki sodelujejo v okvirju, ne da bi bilo treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov.

Ameriška podjetja se bodo lahko okvirju pridružila z zavezo, da bodo izpolnjevala natančno opredeljen sklop obveznosti glede zasebnosti, na primer zahtevo po izbrisu osebnih podatkov in zagotavljanju neprekinjenega varstva podatkov ob njihovi izmenjavi s tretjimi osebami.

ZDA in EU sta 25. marca lani dosegli nov dogovor o čezatlantski izmenjavi osebnih podatkov, ki bo nadomestil prejšnja sporazuma. Sodišče EU je namreč na pobudo avstrijskega borca za varstvo osebnih podatkov Maxa Schremsa oktobra 2015 najprej razveljavilo dogovor o varnem pristanu, t. i. Safe Harbour, na podlagi katerega je pred tem 15 let potekala izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA. Junija 2020 je nato sodišče razveljavilo še naslednika omenjenega dogovora, omenjeni ščit zasebnosti.

Odločitvi Sodišča EU sta v veliki meri odstranili pravno podlago za komercialni prenos podatkov v ZDA. Sodišče je namreč presodilo, da stopnja varstva podatkov v ZDA ni bila primerljiva s stanjem v EU.

Po sklenitvi dogovora je ameriški predsednik Joe Biden 7. oktobra lani podpisal izvršni ukaz za zaščito osebnih podatkov državljanov EU in ZDA.

Novi okvir za varstvo zasebnosti podatkov bo prebivalcem EU omogočil varno izmenjavo osebnih podatkov, podjetjem na obeh straneh Atlantika pa pravno varnost, je zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Po načelnem dogovoru, ki sem ga lani sklenila s predsednikom Bidnom, so ZDA izpolnile zaveze brez primere za vzpostavitev novega okvira. Danes smo naredili pomemben korak, da zagotovimo zaupanje državljanom, da so njihovi podatki varni, da poglobimo gospodarske vezi med EU in ZDA ter hkrati znova potrdimo naše skupne vrednote,« je pojasnila Von der Leyen.

Delovanje okvirja bo predmet rednih ocen, ki jih bo izvajala komisija skupaj s predstavniki evropskih organov za varstvo podatkov in pristojnimi organi ZDA.

Prvi pregled bo opravljen v enem letu po začetku veljavnosti sklepa o ustreznosti, da se preveri, ali so bili vsi ustrezni elementi v celoti preneseni v pravni okvir ZDA in učinkovito delujejo v praksi, so še pojasnili na Evropski komisiji.