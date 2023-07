Easyjet je lete odpovedal med julijem in septembrom, večino z londonskega letališča Gatwick, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi poteze bo po navedbah britanskega časnika The Independent, ki ga povzema dpa, prizadetih okoli 180.000 potnikov.

Kot še navaja agencija, so omejitve v zračnem prometu povezane predvsem s pomanjkanjem kadra ter z zaporami zračnega prometa v Ukrajini. Ob tem zračni kontrolorji grozijo tudi s stavkami.

Iz Easyjeta so sporočili, da potnike že obveščajo o odpovedih. Okoli 95 odstotkov potnikov bodo usmerili na druge lete, ostalim bodo ponudili druge termine ali jim bodo povrnili denar za vozovnico.

So pa poudarili, da do zamud in odpovedi letov ne prihaja zaradi pomanjkanja letalskega osebja, s čimer se je letalski sektor soočal lani.