Vodenje ministrstva za zdravje bo začasno prevzel premier Golob

Robert Golob bo tako četrti predsednik vlade, ki bo začasno prevzel vodenje zdravstvenega resorja. Pred njim so to vlogo po odstopih takratnih ministrov za zdravje začasno opravljali še premierji Alenka Bratušek, Marjan Šarec in Janez Janša.