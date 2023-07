Rutte je v petek po razpadu vladne koalicije dejal, da ima še vedno dovolj »energije in idej« za nadaljevanje dela, vendar se je nato odločil, da bo po volitvah zaključil svoje 17-letno vodenje desnosredinske Ljudske stranke za svobodo in demokracijo (VVD).

»Odločil sem se, da nisem več primeren za novega vodjo liste VVD. Ko bo po volitvah prisegla nova vlada, bom zapustil politiko,« je Rutte danes povedal v parlamentu.

Rutte, ki je od leta 2010 vodil štiri koalicijske vlade, je v petek sporočil, da je razpadla koalicija štirih strank, ki kljub težkim pogajanjem niso zmogle zgladiti spora glede omejitev števila prosilcev za azil.

Nizozemski premier z najdaljšim stažem doslej naj bi sicer vodil prehodno vlado do volitev, ki bodo po pričakovanjih potekale novembra. Vendar mora danes prestati še glasovanje o nezaupnici, s katero ga bo opozicija skušala odstaviti s položaja začasnega predsednika vlade.

Zahtevo za nezaupnico so vložile tri stranke - dve levičarski opozicijski stranki in skrajno desna svobodnjaška stranka PVV, za uspeh glasovanja pa bodo morale dobiti tudi podporo vsaj ene od štirih strank nedavno razpadle koalicije, so poročali nizozemski mediji.

Rutte je sicer eden od najbolj izkušenih evropskih voditeljev, zato so ga po poročanju bruseljskega biltena Politico povezovali z več vodilnimi položaji na mednarodni ravni, denimo v Natu ali EU, vendar je danes dejal, da ga takšen položaj ne zanima.

Nizozemski premier v odstopu trenutno enkrat tedensko poučuje družboslovje na šoli v Haagu. »Morda bom to počel še nekaj časa,« je dodal.