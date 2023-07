Pri gašenju je sodelovalo 95 gasilcev s 23 vozili prostovoljnih gasilskih društev Podčetrtek, Pristava, Imeno, Sela, Virštanj, Kristan Vrh, Mestinje, Šmarje pri Jelšah in Steklarna Rogaška Slatina. V požaru, ki se je iz shrambe nato razširil še na ostrešje objekta, ni bil nihče poškodovan, so še navedli pri PU Celje.

Zagorelo je nekaj po 17. uri, gasilci pa so požar hitro pogasili. V času požara je bilo po podatkih Term Olimia na kopališču okoli 1500 obiskovalcev, ki so jih zaposleni nemudoma in brez večjih težav evakuirali in poskrbeli za njihovo varnost ter zaščitili mesto požara. Kopališče je že v nedeljo normalno obratovalo, zaprt je ostal le lokal, pri katerem je v shrambi oz. skladišču zagorelo.