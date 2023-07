Kandidati za predsednika uprave RTVS danes pred razpisno komisijo

Razpisna komisija bo danes opravila pogovore s kandidati za predsednika štiričlanske uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki izpolnjujejo pogoje po razpisu iz 9. junija. To so Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Simon Kardum in Miha Krišelj. Svetu zavoda se bodo predstavili v četrtek, člani sveta pa bodo zatem glasovali o njih.