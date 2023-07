»Udarili so po kraju dostave humanitarne pomoči v stanovanjskem naselju. Tam so umrli štirje ljudje, in sicer ženske, stare 43, 45 in 47 let, ter 47-letni moški,« je na družbenih omrežjih zapisal Jurij Malaško.

Ukrajinski generalni tožilec je pozneje pojasnil, da se je napad odvil že v nedeljo in da je bilo poleg štirih smrtnih žrtev ranjenih še 13 ljudi. Oblasti so tudi objavile posnetke, na katerih je videti delno porušeno dvonadstropno stavbo.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega generalštaba Andrij Kovalev pa je medtem sporočil, da so ukrajinske sile v zadnjem tednu osvobodile 14 kvadratnih kilometrov zasedenega ozemlja, od tega deset kilometrov na jugu države, štiri pa v okolici mesta Bahmut v regiji Doneck.

Skupno so tako ukrajinske sile od začetka protiofenzive prejšnji mesec po navedbah Kijeva ponovno zavzele 193 kvadratnih kilometrov ozemlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lavrov: Zahod ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje sporazuma o izvozu žita

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v nedeljo v pogovoru s turškim kolegom Hakanom Fidanom izjavil, da Zahod ne izpolnjuje ruskih pogojev za podaljšanje sporazuma o izvozu žita, ki se izteče čez en teden. Ti pogoji vključujejo odpravo ovir pri izvozu ruskega žita in gnojil. Opozoril je tudi na uničujoče posledice nadaljnjih dobav orožja Kijevu.

Moskva je sicer v preteklosti že večkrat zagrozila, da bo odpovedala sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita, če ne bodo v zadostni meri odpravljene ovire za izvoz ruskega žita in gnojil. V začetku meseca je tudi ponovno opozorila, da večina izvoženega ukrajinskega žita pristane v državah z visokim dohodkom, kar pa je v nasprotju s podatki, ki jih navajajo ZN in Ukrajina.

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja lani so ruske vojaške ladje blokirale ukrajinska pristanišča v Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani ob posredovanju Turčije in ZN v Istanbulu sklenili sporazuma, ki omogoča ladjam z žitom varen prehod. Sporazum je odtlej pomagal znižati cene hrane po svetu.

Zunanja ministra Rusije in Turčije sta medtem spregovorila tudi o predaji treh ukrajinskih poveljnikov ultranacionalističnega bataljona Azov in poveljnika dveh brigad nacionalne garde, ki so bili izpuščeni iz ujetništva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na to so se jezno odzvali v Kremlju, kjer so Ankaro obtožili, da je z izpustitvijo ukrajinskih borcev prekršila dogovor, po katerem naj bi ti ostali v Turčiji do konca vojne. Kljub temu pa sta Lavrov in Fidan potrdila potrebo po tesnejšem sodelovanju med državama.