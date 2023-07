Aplikacija Threads, s katerim ameriški spletni velikan Meta konkurira družbenemu omrežju Twitter, še ni na voljo uporabnikom v EU. V Meti kot razlog za zamik zagona v EU navajajo nejasnosti, povezane z evropsko zakonodajo glede izmenjave podatkov.

Aplikacija je uporabnikom v 100 državah na voljo od srede večer, spletne strani pa že poročajo o novem rekordu. Po podatkih portala Quiver Quantitative je mejo 100 milijonov uporabnikov presegla danes ob 9. uri po srednjeevropskem času.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je aplikacija Threads s tem prvo mesto prevzela klepetalnemu robotu ChatGPT. Aplikacija TikTok je denimo za dosego 100 milijonov uporabnikov potrebovala devet mesecev, Instagram, ki prav tako sodi pod Metino okrilje, pa je 100 milijonov uporabnikov beležil po dveh letih in pol.

Težave Twitterja

Twitter naj bi imel okoli 200 milijonov rednih uporabnikov, a se aplikacija sooča s številnimi težavami, odkar je podjetje lani prevzel milijarder Elon Musk in odpustil več tisoč zaposlenih. Musk, prav tako lastnik podjetij Tesla in SpaceX, je uporabnike Twitterja v minulih mesecih razburjal s številnimi spremembami, med drugim zaračunavanjem prej brezplačnih storitev.

V zadnjih letih so se pojavili številni izzivalci Twitterja, a se nobena platforma ni razširila do te mere, da bi ogrozila Twitterjev primat, še navaja AFP. Threads ima medtem ogromno prednost, saj je aplikacija povezana z Instagramom, ki ima več kot milijardo rednih uporabnikov.

Musk je sicer le nekaj ur po zagonu aplikacije Threads Meti zagrozil s tožbo. Meti, katere izvršni direktor je Mark Zuckerberg, očita nezakonito zlorabo Twitterjevih poslovnih skrivnosti in druge intelektualne lastnine, saj naj bi zaposlil več deset nekdanjih zaposlenih v podjetju Twitter, ki so še imeli dostop do strogo zaupnih informacij.