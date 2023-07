Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki deluje pod vodstvom Urbana Purgara, je junija 2021 pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, kar jim je nadalje odprlo vrata za pridobivanje državnih sredstev. Tovrstna odločitev ministrstva je že takrat povzročila buren odziv javnosti, saj je društvo vidno povezano z rumenimi jopiči, ti pa so tudi odkriti podporniki neonacizma. Nekdanji minister Vasko Simoniti je sicer dejal, da je bil omenjenemu društvu status NVO podeljen po vseh pravilih in po uradnem postopku.

Ministrstvo bo upravnemu sodišču predlagalo izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

»Zaradi vsega, kar oni javnosti sporočajo glede njihovega delovanja in njihovih objav na socialnih omrežjih, smo se na ministrstvu za kulturo odločili, da bomo ukrepali,« je poudarila Asta Vrečko in dodala, da bodo na podlagi zbranih dokazov, ki so prišli v javnost, podali prijavo na upravno sodišče v zvezi z 41. členom zakona o društvih. Društvo bodo prav tako naznanili na državno tožilstvo in zaprosili za njihov izbris.

»Zakon o društvih je jasen. Nobeno društvo ne sme delovati proti ustavi, ne sme delovati tako, da spodbuja versko, rasno ali katerokoli drugo nestrpnost. S svojim delovanjem mora krepiti področje, na katerem deluje,« je še izpostavila in dejala, da na ministrstvu za kulturo ugotavljajo, da se zadnje čase krepijo izrazi nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, ki so zelo zaskrbljujoči. »Temu smo bili priča tudi na nedavni Paradi ponosa v Ljubljani,« je ministrica Vrečko poudarila v današnji izjavi za javnost.

»Izrazi nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, istospolno usmerjenim, predstavnikom skupnosti LGBTQ+ in tujcem so resnično porasli. Na žalost so predstavniki tega javnega izrekanja tudi predstavniki Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Predstavniki tega društva so medsebojno povezani z neformalno skupino Rumenih jopičev, isti ljudje pa tudi sestavljajo skupino Nacionalne tiskovne agencije. Zaradi vsega tega, kar javnosti sporočajo s svojim delovanjem, s svojimi objavami na socialnih omrežjih, smo se odločili na ministrstvu za kulturo, da bomo ukrepali,« je še opozorila ministrica.