65-letni predsednik se je v kampanji za ponovno izvolitev osredotočil predvsem na gospodarstvo in izobraževanje. Prav tako je večkrat obljubil, da si bo prizadeval v čim krajšem času podvojiti bruto domači proizvod Uzbekistana na približno 146 milijard evrov. Za prepričljivo ponovno izvolitev mu je medtem že čestital ruski predsednik Vladimir Putin.

Mirzijojev je na volitvah pred dvema letoma dobil 80 odstotkov glasov in si s tem zagotovil svoj drugi petletni mandat. Z novo ustavo, ki jo je nato aprila podprlo več kot 90 odstotkov volivcev, pa so se njegova dosedanja leta predsedovanja de facto izničila, zato je sedaj upravičen do dveh novih sedemletnih mandatov.

Pred nedeljskimi volitvami so opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) večkrat opozorili, da so bile opozicijske stranke iz volilnega procesa izključene. »Doslej je bila kampanja skromna, kar odraža pomanjkanje nasprotovanja sedanjemu predsedniku,« so zapisali v poročilu misije opazovalcev, ki so ga objavili v začetku meseca.

Mirzijojev je po smrti svojega predhodnika in mentorja Islama Karimova, ki je Uzbekistanu vladal od leta 1991, na presenečenje mnogih začel val reform. Med drugim je naredil konec prisilnemu delu na plantažah bombaža, osvobodil zaprte disidente ter gospodarstvo odprl naložbam iz tujine.

Vidne spremembe je prinesla tudi nova ustava, ki med drugim krepi socialne pravice in osebne svoboščine ter prepoveduje smrtno kazen. Kljub temu mu kritiki očitajo, da reforme niso segle do volilnih skrinjic oziroma niso prinesle resnične demokracije.