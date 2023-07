Japonska meteorološka agencija je sporočila, da na jugozahodu države dežuje že več kot teden dni, močni nalivi pa so povzročili nevarnost poplav in zemeljskih plazov v prefekturah Fukuoka in Oita. »Za občine v Fukuoki je bilo izdano posebno opozorilo pred močnim deževjem. To je najhujše deževje, kar jih je regija doživela doslej,« je opozoril predstavnik agencije Satoshi Sugimoto.

V zemeljskem plazu, ki je pomoči zajel hišo na podeželju Fukuoke, je umrla 77-letna ženska. Reševalci, ki so kmalu za tem prispeli na območje nesreče, pa so uspeli rešiti njenega moža in ga odpeljali v bolnišnico. Zemeljski plaz je prizadel tudi mesto Karatsu v prefekturi Saga, pri čemer po navedbah lokalnih oblasti pogrešajo tri ljudi.

V luči izrednih vremenskih razmer je bilo danes v Fukuoki in Oiti za več kot 420.000 ljudi izdan ukaz za evakuacijo na najvišji stopnji. Za več kot dva milijona ljudi v prefekturah Fukuoka, Hirošima, Saga, Yamaguchi in Oita pa veljajo ukazi nižje stopnje, ki prebivalce pozivajo k evakuaciji, če se nahajajo na ogroženih območjih.

Na Japonskem sicer velja petstopenjska lestvica za odredbo evakuacije, vendar pa ljudi ne glede na nevarnost vremenskih razmer ni mogoče prisiliti, da zapustijo svoje domove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi naliva je bil začasno ustavljen železniški promet med zahodno Hirošimo in Fukuoko, več tisoč domov na zahodu države pa je ostalo brez elektrike.

Urad predsednika vlade je medtem sporočil, da je bila ustanovljena posebna delovna skupina za usklajevanje odziva na obilno deževje. »Prejeli smo poročila o poplavah in zemeljskih plazovih v različnih delih države. Vlada si po najboljših močeh prizadeva reševati življenja in skuša pridobiti popolno sliko o nastali škodi,« je pojasnil predstavnik vlade Hirokazu Matsuno.