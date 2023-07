Pjongjang: Načrt ZDA o namestitvi jedrske podmornice na Korejskem polotoku je jedrsko izsiljevanje

Severna Koreja je danes obsodila načrtovano namestitev ameriške podmornice z jedrskim orožjem na Korejskem polotoku in jo označila za resno grožnjo regionalni in svetovni varnosti. Ob tem je opozorila, da je ameriško izvidniško letalo v tem mesecu večkrat kršilo njen zračni prostor in zagrozila, da bi tovrstna letala v prihodnje lahko sestrelila.