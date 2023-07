Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je po pogovorih z zunanjima ministroma Švedske Tobiasom Billströmom in Turčije Hakanom Fidanom povedal, da je namen današnjega srečanja premostiti razlike, ki obstajajo glede tega, kar je Švedska izpolnila, in turškim pogledom na to.

Po njegovih besedah je povsem možno, da bi prišlo do pozitivne odločitve na vrhu Nata, ki ga bo v torek in sredo gostila litovska prestolnica. To bi pomenilo, da bi Ankara jasno povedala, da je pripravljena ratificirati švedski pristopni protokol.

Ob tem je sicer znova poudaril, da je Švedska izpolnila vse zahteve, h katerim se je zavezala konec junija lani v dogovoru s Turčijo.

Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja lani. Medtem ko se je slednja vojaškemu zavezništvu že priključila, pa Švedska še čaka na zeleno luč Ankare, ki njenemu članstvu nasprotuje, ker naj bi švedske oblasti tolerirale »teroristične skupine«.

Turški predsednik Erdogan je v petek v Istanbulu ponovil svoje pomisleke in se vpraša »do kolikšne mere lahko država, ki se ne distancira od terorističnih skupin, prispeva k Natu«.

Članstva Švedske prav tako še ni ratificirala Madžarska, ki zagotavlja, da ne bo blokirala švedskega pristopa.