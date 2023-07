Predsednik vlade mora nato v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal nekdo iz vladne ekipe.

Razlog za odhod že drugega ministra vlade Roberta Goloba, na katerega je Gibanje Svoboda stavilo že v kampanji za državnozborske volitve, so bila bo premierjevih besedah njuna razhajanja v stališčih glede krepitve javne zdravstvene mreže. Odstop ministra je tako za Goloba »logičen in pričakovan«, pa čeprav so še nedavno v Svobodi govorili, da minister še uživa podporo stranke.

Bešič Loredan je medtem odločitev o odstopu v petek pospremil z zapisom, da je s sprejemom ministrske funkcije želel izboljšati slovenski zdravstveni sistem in ga približati državljanom. A če tega na svoji poziciji ne more storiti, funkcije ni več pripravljen opravljati. Po njegovi oceni so z ekipo ministrstva za zdravje naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Koalicija in različni deležniki v zdravstvu pričakujejo, da se bodo aktivnosti za zdravstveno reformo nadaljevale tudi po ministrovem odhodu, kar je v petkovi izjavi za medije zagotovil tudi premier Golob.

Bešič Loredan je sicer tudi podpredsednik vlade, saj je zdravstvena reforma, v katero je minister zagrizel s svojo ekipo, eden najpomembnejših projektov Golobove vlade. Kdo ga bo nasledil na funkciji ministra za zdravje, Golob v petek še ni želel razkriti. Iskanje njegovega naslednika, ki se bo nedvomno usedel na enega bolj zahtevnih vladnih stolov, po informacijah sicer STA že intenzivno poteka.

Sicer pa ta teden ne bo povsem miren niti za koalicijska partnerja SD in Levico. Slednjo še vedno čaka odločitev o njenem vodstvu, ki ga bo po konstituiranju volil svet stranke. Ob rezultatih volilnega kongresa je namreč koordinator Luka Mesec napovedal, da bo dal na mizo vprašanje, ali naj še vodi stranko. Med možnimi kandidati za njegovega morebitnega naslednika se neuradno omenja tudi šefa poslancev Mateja T. Vatovca in ministrico za kulturo Asto Vrečko.

SD pa bo v tednu pred parlamentarnimi počitnicami izpeljala klavzuro, na kateri bodo začeli pogovore o pripravah na evropske volitve. Razpravljali bodo tudi o aktualnih političnih temah, med njimi bo zagotovo tudi odstop zdravstvenega ministra.