Slovenske košarkarice do 18 let zlate na EP v Turčiji

Košarkarice Slovenije so v finalu evropskega prvenstva do 18 let premagale Francijo s 63:61 (23:14, 35:34, 50:49). Z zlato medaljo so presegle uspeh slovenske selekcije do 20 let, ki je bila na EP 2017 na Portugalskem druga.