Slovenska glasbena scena ni premogla niti ene skladbe, ki bi šla prijetno v uho, niti ene vsaj malo podobne tistim iz spremljevalnega šova, povzetka zgodovine festivala. Sprašujemo se, ali je selektorjem sonce udarilo v glavo, ali pa so jim morski valovi zamašili ušesa. Že dejstvo, da je prvo nagrado strokovne žirije in tudi prvo nagrado občinstva prejel zobozdravnik, je dovolj zgovorno.

Iz zanesljivih virov blizu organizatorjev pa smo izvedeli še, da so nekateri iz občinstva že kmalu po začetku prireditve začeli zapuščati avditorij, češ da so kupili vstopnico za glasbeni festival, ne pa za modno revijo večernih oblek, ki sta jo uprizorili voditeljici Lorella Flego in Bernarda Žarn.