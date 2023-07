Po pravkar sklenjeni gledališki sezoni, ki je bila za Mini teater ena najbolj uspešnih v zadnjem času tako po obsegu programa kakor po odmevnosti, številu gostovanj ali obisku, se v našem osrednjem neodvisnem gledališču že ozirajo v jesen, saj bodo do konca leta pripravili še štiri premiere, eno od teh v koprodukciji. Dve bosta namenjeni mlajšemu, dve odraslemu občinstvu, pripravili pa jih bodo pretežno režiserji mlajše generacije.

Niz jesenskih premier bo začela predstava za najmlajše ter njihove starše Vampirček gre v šolo, ki jo bo po stripu francoskega avtorja Joanna Sfarja pripravil dramaturg in režiser Jernej Potočan v soavtorstvu s filozofom, prevajalcem in risarjem Izarjem Lunačkom. Premiera bo 30. septembra, v uprizoritvi pa bodo nastopili Nejc Jezernik, Tina Resman in Matic Lukšič. Približno dva tedna zatem naj bi sledila naslednja premiera, tokrat za odrasle – Peter Petkovšek se bo kot režiser in prevajalec lotil Trilogije Lehman italijanskega dramatika Stefana Massinija, pretresljivega epa o družini, emigrantih, vzponu in padcu ameriških sanj, predvsem pa poetične analize kapitalizma ter njegovih finančnih institucij. V predstavi bodo zaigrali Igor Samobor, Branko Šturbej in Gal Oblak.

Obnova pred obletnico

V koprodukciji s Teatrom Tivoli pa nastaja še ena »neodramska« predstava Kaj se je zgodilo z Bette Davis in Joan Crawford, ki jo po predlogi francoskega scenarista Jeana Marboeufa pripravlja mladi srbski režiser Nikola Ljuca. Besedilo je napisano v epistolarni obliki, skozi pisma, ki si jih pošiljata omenjeni igralki; upodobili ju bosta Nataša Barbara Gračner in Jana Zupančič, premiera bo novembra. V decembrskem predprazničnem času pa bo sledila še topla uprizoritev za vse generacije Snežena sestra, ki jo po zgodbi trenutno najbolj brane norveške pisateljice Maje Lunde pripravlja režiser Luka Marcen; dramatizacijo je posebej za Mini teater pripravila sama avtorica.

Mini teater bo sicer v novo sezono, med katero bo praznoval 25-letnico ustanovitve, vstopil že konec avgusta s ponovitvijo uspešne predstave Kdo se boji Virginie Woolf? v režiji Ivice Buljana, ki bo odigrana na Ljubljana Festivalu, in pa dvema ponovitvama ulične predstave Judovsko življenje v Ljubljani, ki ju bodo izvedli na Križevniški ulici; tam bo 1. septembra sledil tradicionalni Dan križevniškega soseda z bogatim programom. Do takrat naj bi končali tudi obnovo svojih prostorov, ki so jo v celoti financirali sami ob pomoči donatorjev in sponzorjev.