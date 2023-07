Vse kaže, da bo film Barbie hit letošnjega poletja, saj že bežen pogled na seznam igralcev pokaže, koliko zvezdnikov bo na platnu živelo svoje najbolj plastično in fantastično življenje. Predstavljeni bodo komiki, kot sta Kate McKinnon in Will Ferrell, nastopili pa bodo tudi igralci hollywoodske prve lige Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu in Issa Rae. Jasno je, da je imela režiserka in igralka Greta Gerwig na voljo vse sestavine, da posname kultni film. Vse od poletja 2022, ko so v javnost začele prihajati fotografije s snemanja, se oboževalci skušajo vživeti v barbikaste sanje iz pomladno-poletne kolekcije – pa naj bo to z glamurozno opravo, rožnatim lateksom ali pa zgolj z manikuro v takšnem stilu.

Vpliv filma na lepotne in modne smernice

Film Gerwigove obljublja popolnoma nov pogled na barbiko, izbire ekipe kostumografov pa bodo zagotovo imele močan vpliv na modne smernice, ko bo film prihodnji teden prišel na velika platna. Margot Robbie je kot barbika poslala modne trende v vzpon praktično že leto pred izidom filma in težko je preceniti vpliv filma na lepoto in modo. Eden prvih izsekov iz filma, ki so prišli z novim napovednikom, je tisti, v katerem Robbiejeva stopi iz bleščečih rožnatih sandalov z vrtoglavo tanko peto in ohrani klasično obliko stopala barbike. Čeprav se zdi še tako nenavadno, je bil ravno to povod za obsežne debate na družbenih omrežjih, Gerwigova pa je komentirala, da je zavrnila uporabo posebnih učinkov v prizoru. »Margot ima najlepša stopala,« je dejala. Oglasil se je tudi Matt Roberts, osebni trener Adele in Naomi Campbell, ki je odkril popolno vadbo za krepitev stopal. Eden od njegovih nasvetov je, da po hiši čim več hodite bosi, saj lahko zaradi nošenja čevljev stopala postanejo »lena«. »Mišice v stopalnem loku moramo stimulirati, da ne oslabijo in se sesedejo, saj nošenje čevljev omogoča enostavno oporo in pomoč,« je dejal in pri tem podal še nekaj vaj za oblikovanje stopalnih mišic. Filmski sandali so navdihnili mnogo blagovnih znamk, tudi modno hišo Sophie Webster, kjer so izdelali celotno kolekcijo ženskih čevljev v tem stilu.

Rožnata več kot barvna označitev ženskosti

Tako kot igralka Margot Robbie lahko tudi sami izberete, s katerimi kosi želite prikazati svojo barbikasto energijo – bodisi z dolgimi rožnatimi rokavicami, kavbojskim klobukom ali elegantnimi sončnimi očali. Za film so pobrskali po garderobi slavne punčke, saj je videti tako barbikine klasične črno-bele kopalke iz leta 1959 kot tudi modro obleko z vzorcem gingam. Kljub temu bo rožnata vedno imela posebno mesto v barbikinem vesolju. Kim Culmone, višja podpredsednica oblikovanja za znamko Barbie, je za InStyle povedala: »Rožnata je bila vedno barbikina najljubša barva.« Culmonova je še dodala: »Ima celo svoj lastni odtenek barbie pink pantone, PMS 219.« Režiserka Gerwigova se je za Architectural Digest celo pošalila, da je za kratek čas na svetu povzročila pomanjkanje fluorescenčno rožnatega odtenka barve in pojasnila, da je bila barva za ohranitev otroškosti in pravljičnega sveta ključna za film.

Vendar pa rožnata pomeni več kot zgolj togo idejo barvne označitve ženskosti. »Barbikasto rožnata predstavlja neomejen potencial in je simbol opolnomočenja žensk,« je še pojasnila Gerwigova. In lik barbike na zaslonu in zunaj njega navdušuje s številnimi močnimi barvami.

Margot Robbie in Ryan Gosling, glavna igralca v filmu o slavni barbiki, sta trenutno na turneji promocije novega filma po vsem svetu, od Los Angelesa do Južne Koreje, pri čemer igralka povzroči nov val navdušenja z vsakim nastopom v oblekah, ki se zgledujejo po barbikinih ali pa so prav takšne, kot jih je lutka nosila skozi zgodovino.

Robbiejeva je poleg različnih rožnatih oprav, od zabavne obleke do poslovnega kostima, nosila črno-belo mini obleko znamke Herve Lager po vzoru barbike iz petdesetih let v kopalkah s sončnimi očali in visokim čopom. Opazen je bil tudi videz v vintage kosih modne hiše Chanel, predvsem suknjiča iz sezone poletje 1996. Za prihod na letališče pa je slavni stilist Andrew Mukamal izbral rožnati jopič iz tvida, kavbojke in čevlje znamke Chanel.

Kosi znamk Moschino, Valentino in Versace

Margot je nosila tudi vintage kose znamk Moschino, Valentino in Versace, kot so mini krilo in volnen puli, mini obleka z bleščicami ter pikčasta obleka, kar je poklon enemu od videzov, ki jih je nosila prvotna barbika. Eden najljubših videzov je zagotovo komplet modne hiše Bottega Veneta in čevlji Manola Blahnika, rožnati, seveda, v katerih se je podala k svojemu avtomobilu – kar je čisto v stilu barbike. Igralka s svojo stilsko izbiro sporoča, da je bila barbika veliko več kot le otroška punčka. Imela je svoj avto, svojo hišo, preizkusila pa se je tudi v več karierah, saj smo jo videli v vlogi zdravnice, odvetnice, športnice, pri čemer je bila skoraj vedno oblečena v rožnata oblačila.

Igralka si na tiskovni turneji z načinom oblačenja ne prizadeva le za promocijo filma, ampak se je poklonila tudi prvotni barbiki, ki nam je med prvimi omogočila igranje s stilom in modo, ne glede na vlogo. Barbikasta estetika tako nadaljuje svojo prevlado, ki se je začela lani, ko so v javnost prišle prve fotografije s snemanja, od kavbojskega stajlinga do rožnate športne oprave z rolerji. No, medtem ko čakamo na premiero filma, ki je v naših kinematografih napovedana 21. julija, pa lahko uživamo v barbikastem svetu Margot Robbie.