Ogenj, ki je v celoti uničil notranjost in ostrešje objekta, je dodobra prestrašil in začasno prepodil okoli 1500 obiskovalcev, saj so ognjeni zublji bruhali visoko v zrak, vendar na srečo ni bil nihče od njih ogrožen ali poškodovan, so zatrdili v Termah. Ogenj, ki se je razširil na približno 1500 kvadratnih metrov strehe, so ukrotili gasilci iz več lokalnih prostovoljnih gasilskih društev. Požarišče so si kriminalisti ogledali že v soboto, natančen vzrok požara pa bo znan po zaključeni preiskavi.