Parkirišča P+R: Dolgi most in Barje še vedno najuspešnejša

Parkirišča P+R so namenjena dnevnim migrantom, da tam parkirajo avtomobil in se z mestnim avtobusom odpravijo v mesto. Pogoji so ugodni – za 1,30 evra dobi voznik možnost celodnevnega parkiranja in dve vozovnici za LPP. Kljub ugodnim pogojem njihove zmogljivosti še niso do konca izkoriščene, saj tudi najbolj zasedeni parkirišči na Barju in Dolgem mostu lani nista presegli zapolnjenosti 50 odstotkov.