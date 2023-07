Črn konec tedna

Gore, ceste in delo v gozdu so konec tedna terjali življenja. V soboto so imeli gorenjski reševalci veliko dela, že ob osmih dopoldne so posredovali na poti od Vodnikovega doma proti Studorskemu prevalu, kjer je starejši planinec onemogel zaradi slabega počutja. Ni šlo zgolj za prehodno slabost, temveč za resen zdravstveni zaplet, ki se je končal tragično. Reševalna ekipa mu je še poskušala pomagati, vendar je kljub pomoči umrl. Že čez slabi dve uri se je hujša nesreča zgodila tudi na melišču pri Smokuški planini, kjer se je odtrgala skala in hudo poškodovala pohodnico, ki pa je na srečo preživela.