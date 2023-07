Poskus uboja: Zaradi kome se ne spomni ničesar

Na sojenju Sandiju Vešligaju so zaslišali oškodovanca. A ni znal povedati, kaj je botrovalo incidentu, v katerem je bil zelo hudo poškodovan z nožem, niti kako se je zgodil. Vse, kar ve, so mu povedali prijatelji, ki so bili zraven.