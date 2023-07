V pogovorih o potencialih e-mobilnosti je najpogosteje slišati pomislek, da polnjenje traja predolgo. Kdaj lahko pričakujemo, da bo polnjenje električnega vozila časovno primerljivo s polnjenjem bencinskega ali dizelskega?

V podjetju pet odstotkov letnih prihodkov namenimo za raziskave in razvoj. Pri tem smo osredotočeni na razvijanje inovacij na področju polnilnih postaj ter strojne in programske opreme za e-mobilnost. Področje se izjemno hitro razvija in verjamemo v časovno primerljivost polnjenja, vendar ne smemo pozabiti na vprašanje infrastrukture. Za večje število električnih vozil na cestah je izjemno pomembno, kako bo vedenje voznikov vplivalo na porabo električne energije v objektih. Vozniki ne bodo koristili le javno dostopnih e-polnilnic, želeli bodo polniti tam, kjer jim je najbližje in najbolj priročno. To obenem pomeni doseganje optimizacije porabe v objektih zaradi hitrega povečanja porabe in energetske učinkovitosti. Na drugi strani novi objekti, ki uporabljajo obnovljive vire energije, shranjujejo presežek energije v baterijah e-vozil. V podjetju Schneider Electric imamo tehnološke rešitve za varne in zanesljive energetske sisteme, s katerimi rešujemo izzive uravnoteženja in optimizacije porabe. Konec koncev nam energetska učinkovitost omogoča doseganje ciljev ogljične nevtralnosti.

Razpoložljivost polnilnih postaj se od države do države precej razlikuje. Kje je Slovenija?

Skoraj polovica vseh polnilnic (približno 200.000) se nahaja le v dveh članicah Evropske unije, na Nizozemskem in v Nemčiji. V Sloveniji je po zadnjih podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov približno 1900 polnilnic. Glede na parametre, kot so velikost ozemlja, dolžina avtocest in število uporabnikov, se Slovenija statistično uvršča zelo visoko. Avstrija ima več kot 22 tisoč polnilnic, Italija pa več kot 37 tisoč. Pravo nasprotje je recimo Malta, ki ima trenutno najmanjše število e-polnilnic, le 13.

Kaj pa sosednje države na Balkanu, kamor iz Slovenije najpogosteje vodi pot?

Hrvaška ima po podatkih ACEA nekaj več kot 1200 e-polnilnic. Vzhodne članice EU imajo primerljivo število polnilnic. Evropska unija je med vodilnimi na področju prodaje novih e-vozil, števila polnilnic in regulative, vendar nas čaka še dolga pot do celovitega ekosistema in infrastrukture. Polnilnice, bodisi javno dostopne, bodisi tiste, ki so v poslovnih ali zasebnih objektih, predstavljajo le en košček mozaika. Potrebna sta strateški pristop in vlaganje v električno omrežje, ki bo učinkovito distribuiralo električno energijo do polnilnic in sprejemalo energijo iz obnovljivih virov, da bodo e-vozila napajana s čisto energijo. McKinsey napoveduje, da bi lahko gradnja infrastrukture za polnjenje električnih vozil do leta 2030 kumulativno stala več kot 240 milijard evrov.

Cilj, da bi EU bila do leta 2035 ogljično nevtralna pri transportu, z nekaj modifikacijami ostaja. Se vam zdi to realističen cilj?

Cestni promet prispeva 24 odstotkov globalnih izpustov ogljikovega dioksida. Zato mora biti cilj ogljične nevtralnosti v prometnem sektorju dosegljiv. Tehnologija ponuja različne rešitve, od obnovljivih virov energije, pametnega polnjenja, upravljanja porabe, proizvodnje in shranjevanja energije do povezovanja objektov in uporabnikov z električnim omrežjem. Integracija tega sistema predstavlja osnovo infrastrukture za polnjenje e-vozil, pri čemer so objekti njen pomemben del. Analitska hiša McKinsey napoveduje, da bo do leta 2030 po vsem svetu 55 milijonov novih polnilnic v objektih, ki bodo letno porabile 525 TWh električne energije. To je približno letna poraba električne energije v celotni Nemčiji. Hkrati se bo s povečanjem števila e-vozil poraba energije v komercialnih in stanovanjskih objektih povečala za 40 odstotkov. Izzivi so veliki, vendar nas realnost podnebnih sprememb in zadani cilji spodbujajo k vlaganju v digitalne rešitve za upravljanje porabe, energetsko učinkovitost in trajnost tako upravnikov objektov kot nas vseh.