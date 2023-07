Predvsem naj lastniki hišnih ljubljenčkov poskrbijo za varen transport živali. Pripomočki so odvisni od velikosti živali, ki jo prevažamo in tudi prostora v vozilu. Minimalna je uporaba varnostnega pasu v kombinaciji z oprsnico, bolj pogosta pa je uporaba transportne kletke. Ta po eni strani zagotavlja, da žival ne ovira voznika, po drugi strani pa v primeru hitrega zaviranja ali naleta tudi ščiti žival ter ostale sopotnike. Žival, ki jo držimo v naročju ali pa med vožnjo prosto počiva na polički prtljažnika, lahko namreč ob trku odnese naprej med potnike. Če pri dovolj visoki hitrosti prileti ob glavo človeškega potnika, je udarec lahko usoden za oba.

Pred daljšim potovanjem je žival, ki še ni navajena potovanja, dobro navaditi na vožnjo z avtomobilom. Priporočljive so kratke vožnje s ciljem v parku ali sprehodu, ki bo razveselil ljubljenčka. Tudi pri navajenih živalih pa je dobro na dve do tri ure vožnje narediti premor za kakšnih 15 minut. Pomembno je tudi, da živali med premori omogočimo pitje vode. Veterinarji svetujejo še, da so pred daljšim potovanjem živali brez hrane vsaj šest ur, voda pa jim mora biti ves čas na voljo. Koristno je tudi, če pred začetkom poti opravimo daljši sprehod. Ko so utrujene, so načeloma mirnejše. Med vožnjo pa naj bo poskrbljeno tudi za prezračenost prostora, kjer je žival. Od potniške kabine ločeni prtljažniki odpadejo.

Ob nedavni tragični smrti otroka v razgretem avtomobilu gre izpostaviti zlasti ta vidik. Notranjost avtomobila se namreč že pri zunanji temperaturi 20 stopinj Celzija hitro segreje na 24 stopinj. Če je avto eno uro na takšni temperaturi, lahko temperatura v notranjosti doseže že kar 46 stopinj. V najbolj vročih dneh pa temperatura v avtu naraste tudi na 68 stopinj Celzija. To je za živali smrtno nevarno. Zlasti so ogroženi psi, ki vročino prenašajo slabše kot ljudje. Pasja koža se namreč ne znoji. Izjema je koža med prsti. Posledično veliko slabše in težje oddajajo odvečno telesno temperaturo. Če posameznik vidi žival zaprto v vročem avtu, mora po uradnem protokolu obvestiti Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ali policijo. Zagovorniki dobrobiti živali medtem opozarjajo tudi, da so takšni odzivi včasih prepočasni in svetujejo bolj drastične ukrepe – razbitje avtomobilskega okna.