Prodaja električnih avtomobilov se v Sloveniji iz leta v leto sicer povečuje, a ne dosega (pre)visokih pričakovanj. Lani je tako električni avto v garažo zapeljalo 2293 Slovencev, kar je 570 več kot leto poprej, a vsega 4,94 odstotka celotnega trga. Ali prevedeno, za nakup električnega avta se je odločil vsak 20. kupec novega. Ni skrivnost, da povpraševanje po električnih avtih ni odvisno samo od tega, kakšen doseg imajo in kako hitro jih je moč polniti. Za marsikoga je visoka prepreka njihova cena. V primeru, ko ima avto namreč zajetno baterijo, ki omogoča doseg vsaj 400 kilometrov, njegova cena preseže 50 evrskih tisočakov, kar je za povprečnega Slovenca, ki zasluži dobrih 2000 evrov bruto na mesec, odločno preveč. Da pa bi visoka cena postala znosnejša, so zelo pomembne tudi spodbude za nakup, ki pa se iz leta v leto spreminjajo. Bile so že 7500 evrov, nato so padle na 4500, Eko sklad pa je pred dobrim tednom objavil, da nepovratna finančna spodbuda po novem znaša (do) 6500 evrov. Ker pa ponudba poteka po sistemu, kdor prej pride, prej melje, je zanjo potrebno zaprositi čim prej, saj je skupaj na voljo le 8,5 milijona evrov.

Najvišji znesek je mogoče prejeti za nakup novega električnega vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži in za vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso 3,5 tone, vrednost pa ne sme presegati 35 evrskih tisočakov. Če jo presega, se namreč spodbuda zniža na 4500 evrov, za vozila s ceno nad 65.000 evrov pa kupcem ni na voljo. Spodbude so na voljo tudi za rabljena vozila, maksimalna pa je 3000 evrov.

Električna mobilnost v Sloveniji še v povojih

In zakaj celoten znesek spodbud ni še višji, prav tako posamična spodbuda? »Višine subvencij in zneski razpisanih sredstev se usklajujejo s pristojnimi ministrstvi, trenutno je to Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Sredstva za subvencioniranje električnih vozil bodo predvidoma zagotovljena še naprej, se pa politika oblikuje glede na poslovni in finančni načrt za posamezno tekoče leto. Dolgoročno politiko določa resorno ministrstvo. Trenutno je čas obdelave vlog pri javnih pozivih za subvencije za električna vozila tri mesece za fizične osebe in en mesec za pravne osebe. Od izdane odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude pa je rok za izplačilo spodbude 60 dni,« pojasnjuje Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada.

Ker je v Sloveniji električna mobilnost v primerjavi z ostalimi državami Evropske Unije še v povojih, je zelo pomembno stimuliranje nakupa, če resnično želimo množičneje elektrificirati vozni park. Seveda pa obstaja določen segment kupcev, ki se za električni avto odloči neodvisno od same subvencije, a je takšnih zgolj nekaj odstotkov, za večino pa velja, da so zaenkrat subvencije še izredno pomembne. »Predvsem zaradi cene akumulatorskih sklopov so električna vozila številnim uporabnikom cenovno danes nedosegljiva in subvencije lahko pomembno pripomorejo k povečanju deleža električnih vozil v celotni prodaji. Ker je znižanje izpustov v prometu eden od pomembnih ciljev Evrope, so subvencije še vedno ključne. To dokazuje tudi prodaja vozil: priključnih hibridov se (razen v najvišjem segmentu vozil) brez subvencij skorajda ne da prodajati, zato smo v Renaultu ponudbo priključnih hibridov s slovenskega trga umaknili, saj brez državne pomoči zanimanja za nakup ni bilo. Ocenjujemo, da bi brez subvencij tudi prodaja električnih vozil drastično upadla. Delež električnih vozil na slovenskem trgu narašča počasneje od pričakovanj, zato bodo subvencije (ali davčne olajšave) potrebne še dolgo in jih v Renaultu pozdravljamo kot najpomembnejše za povečanje deleža električnih vozil v našem voznem parku,« je prepričan Petar Nevistić, generalni direktor GA Adriatic.

Predvidljivost in stabilnost politike spodbud je ključna

Da subvencij za priključne in navadne hibride ni več, so se že leta 2020 odločila pristojna ministrstva skladno z usmeritvami, češ da gre za večje avtomobile, tudi večinoma luksuzne in športne terence, ki se po besedah odgovornih dejansko zelo malo vozijo na elektriko, sicer pa imajo veliko porabo goriva. A s to odločitvijo se številni prodajalci avtomobilov ne strinjajo, saj je po ukinitvi subvencij za priključne hibride njihova prodaja skorajda zamrla, čeprav gre za tehnologijo, ki je vsaj v prehodnem obdobju zelo pomembna. »Priključni hibridi namreč omogočajo enostaven prehod na električno mobilnost, saj nagovarjajo kupce, ki si želijo preizkusiti električni pogon, a jim je hkrati še vedno pomembno, da se za daljše poti lahko zanesejo tudi na motor z notranjim zgorevanjem. Slovenija je prav zato v strateških dokumentih močno stavila na priključne hibride, a se je hitro izkazalo, da ima lahko ena sama nepremišljena poteza na tem področju dolgoročne posledice. Vsekakor bi bilo smiselno ponovno razmisliti o subvencioniranju tudi priključnih hibridov,« je prepričan Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja pri Porsche Slovenija.

Seveda se v Sloveniji proda vse več električnih avtomobilov, a smo še zelo oddaljeni od ogljično nevtralne mobilnosti, za katero se je Slovenija obvezala mednarodni skupnosti. Na srečo pa se vlada zaveda, da je pred nami velik izziv in da bodo poleg nefinančnih spodbud še kar nekaj časa potrebne tudi finančne spodbude. »Višina subvencije je verjetno zaenkrat ustrezna, pod pogojem, da se odpravijo ostale ovire, ki zavirajo razvoj električne mobilnosti. Že dolgo vrsto let opozarjamo, da je pri spodbujanju elektrifikacije voznega parka nujno poskrbeti za predvidljivost in stabilnost politike spodbud. Nenapovedane spremembe razpisov Eko sklada z objavo v uradnem listu v petek popoldan, kar se je ponovno zgodilo prejšnji teden, zagotovo niso dobre. Prav tako bi bilo potrebno omogočiti subvencije vsem podjetjem, saj do njih sedaj velika večina podjetij ni upravičena. Veseli pa nas, da so v Eko skladu prisluhnili pozivom za digitalizacijo postopkov in da od vlagateljev ne zahtevajo več fotokopij dokumentov, do katerih imajo sami dostop preko uradnih evidenc države,« še pravi Slavko Ažman in dodaja, da so pred kratkim na pobudo EU dopolnili slovenski načrt za okrevanje in odpornost z novim poglavjem RePowerEU, ki predvideva dodatnih 40 milijonov evrov za vlaganje v elektrifikacijo voznega parka in polnilno infrastrukturo. Sodeč po tem, bi moralo biti v prihodnjih letih dovolj sredstev za prepotrebne spodbude, tako za nakup vozil, kot tudi za vlaganje v polnilno infrastrukturo.

