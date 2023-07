Zamenjava direktorja UKC Maribor: Lutkovno gledališče Svoboda

Z zamenjavo vlade, odhodom SDS v opozicijo in nastopom Gibanja Svoboda si je večina volilk in volilcev obetala pozitivne spremembe politične kulture. Da bosta diktaturo navodil, argument moči in pripadnost politični opciji zamenjala strpen dialog in moč argumentov. Da bodo ključne posameznikove sposobnosti, in ne strankarska izkaznica. Dogajanje v svetu zavoda UKC Maribor je ta pričakovanja poteptalo v tla. Z menjavo vladnih odposlancev v svetu, torej odpoklicem tistih, ki jih je izbrala SDS, se kultura ni izboljšala. Poslabšala se je.