Ko je Karl leta 1888 skonstruiral prvi avtomobil s tremi kolesi, se je bal, da še ni pripravljen za vožnjo, ona pa je menila drugače. Poleg skrbi za njune štiri otroke se je Bertha ves čas strastno zanimala za delo moža in ga pri delu tudi podpirala. In ne da bi njen mož vedel, se je odločila preizkusiti novo vozilo na 106 kilometrov dolgi poti od Mannheima do Pforzheima, kamor se je odpravila obiskat mamo.

S svojo potjo, danes opisano kot zgodovinsko, je želela pokazati, da je vozilo, v katerega sta s Karlom vložila veliko denarja, pomemben in uporaben izum, ki bi jima, če bi ga predstavili svetu na pravi način, lahko prinesel finančno korist. Benzov trikolesni avtomobil je poganjal štiritaktni motor z močjo 2,5 konjskih moči in je zmogel doseči hitrost 40 kilometrov na uro. Gospa Benz seveda ni bila sama na tem zgodovinskem potovanju, saj je v svojo ukano potegnila še nepolnoletna sinova Richarda (13) in Eugena (15), ki sta na poti imela kar nekaj zadolžitev. Med drugim sta skrbela za oskrbo motorja s potrebno hladilno vodo, ki jo je bilo treba pogosto dolivati. Med svojim epskim potovanjem je Bertha, ki je imela zavidljivo znanje mehanike, uspela popraviti več okvar in verjela, da je svet pripravljen za avtomobile. Ko je motorju zmanjkalo moči za premagovanje vzpona s 360 kilogramov težko kočijo na motorni pogon, sta jo sinova potiskala, in če je opazila, da se motor pregreva, je šla skozi prvo lužo. Pomanjkanje bencina je reševala tako, da je avto natočila z ligroinom, frakcijo nafte, ki jo je našla v lekarni. S podvezico je popravila sistem za vžig motorja, kot so nekoč naše mame s hlačno nogavico menjale jermen na utrujenem fičku. Cevi, po katerih je šlo gorivo, so se hitro zamašile, zato jih je očistila z iglo za klobuke. In potem, ko so lesene zavore začele odpovedovati, se je ustavila pri čevljarju, ki ji je izdelal par usnjenih in ustvaril prve zavorne čeljusti. Tako je Berta z vsemi »gospodinjskimi« triki uspela priti v Pforzheim malo pred polnočjo in moža z telegramom obvestila o uspešni vožnji.

No, seveda si danes še tako spretna voznica ne more pomagati s svojimi gospodinjskimi veščinami, kot je težko pričakovati, da bo najstnika med potjo zanimalo karkoli drugega kot mobilni telefon v roki.