Nemce in Japonce sicer druži veliko več kot samo nogomet. Med njimi so že od leta 1861 diplomatske, socialne, ekonomske in kulturne povezave. Čeprav so odnosi še danes zgledni, pa so na številnih področjih veliki konkurenti, tudi ko beseda nanese na štirinožne prijatelje. Ne pse, avtomobile seveda. Poznavalci tega sveta tako vedo, da Mercedes-Benz velja za znamko, ki proizvaja avtomobile za zemljane z globokimi žepi, Mazda pa vsestranske avtomobile tako rekoč za vsak žep. Je torej sploh mogoče, da bi bila mazda boljša od mercedesa? Odločili smo se za primerjavo dveh glede na tehnični podatke podobnih avtomobilov, pri čemer GLC velja za enega najbolje prodajanih mercedesov, CX-60 pa je zastavonoša znamke v Evropi, zato so vanj vgrajene prav vse dobrote, ki jih premorejo.

Ko pomislite na športnega terenca, kaj si dejansko želite? Udoben in visok položaj sedenja, zgledno preglednost, varnost, terenske zmogljivosti? Tako nemec kot japonec našteto premoreta in se odkrito hvalita tudi s štirikolesnim pogonom. Ali ga bo lastnik dejansko rabil, ko (če sploh) bo zapeljal z utrjene ceste, pa je seveda že drugo vprašanje. Veliko si drznejo, zna marsikdo pokomentirati, ker sta za pogon zadolžena dizelska motorja. Še več, pri Mazdi so ga razvili šele lani in je celo šestvaljnik. Motor z veliko začetnico, ki v našem primeru premore konjenico, katere del je 254 vrancev. Vsak izmed njih ima nalogo, da čim bolj zadovolji želje tistega za volanskim obročem. Njihova nrav je lahko tudi divja, če si voznik tega želi, zato so tudi vozne zmogljivosti daleč nadpovprečne (219 km/h najvišje hitrosti, 7,4 sekunde do stotice). A glede na prometne razmere v Sloveniji skorajda neuporabne. Je pa zato uporaben aktivni tempomat, ki sam pospešuje in zavira ter ohranja varnostno razdaljo, skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom pa delujeta kot uigrani par, ki je že desetletja skupaj. Za kako dober paket dejansko gre, pa dokazuje poraba, ki je vsega 6,3 litra. Ne pozabite, gre za vozilo, ki se po teži približuje dvem tonam. A brez strahu, čeprav boksa v težki kategoriji, je presenetljivo okreten. In še nekaj veseli, 58-litrska posoda za gorivo, ki zagotavlja doseg kar 920 kilometrov. Nekaj podobnega lahko zapišemo za GLC, katerega poraba je bila 6,5 litra, prostornina posode za gorivo pa 62 litrov. Nemci stavijo na štirivaljnika z močjo 197 konjev, ki je prav tako motor z veliko začetnico, predvsem pa zmogljiv (219 km/h, 8 s). Za prenos moči prav tako skrbi samodejni menjalnik, ki ima stopnjo več, delovanje aktivnega tempomata pa je neprecenljivo, saj naredi vožnjo tako udobnejšo kot tudi varnejšo.

V skladu s sloganom velik, večji, največji lahko za CX-60 zapišemo, da je pri nas največji v ponudbi športnih terencev te japonske znamke. Ali prevedeno: dolžinska mera je zajetnih 4,74 metra. Da zna to biti za marsikaterega voznika ali voznico v določenih voznih razmerah celo preveč, so dobro vedeli tudi razvojniki, zato so ga oborožili s številnimi senzorji in kamerami, ki so v pomoč, sploh v ozkih mestnih ulicah in pri iskanju parkirne luknje, ki tako ni misija nemogoče. Pa še karoserijo ohranjajo nepoškodovano. 570-litrski prtljažnik je vreden svojega imena, pomoč elektrike pri odpiranju in zapiranju sicer zajetnih vrat pa pride še kako prav. Da so na zadnji klopi centimetri za glavo in kolena najbolje dveh potnikov odmerjeni razkošno, se zdi samoumevno. GLC v dolžino meri le dva centimetra manj, zgodba o prtljažniku (620 litrov, električni pomik vrat) in udobju na zadnji klopi pa je zelo podobna.

GLC je pričakovano dražji (68.100:55.740 evrov), če bi izenačili opremo, pa bi bila razlika še višja. Japonci v paketu opreme homura namreč ponujajo ogromno dobrot, med katerimi so tudi usnjeni, ogrevani in hlajeni sedeži, prednja sta električno pomična in s spominsko funkcijo, hvalevreden je tudi pametni ključ, ki vrata odklepa in zaklepa sam. V prid mercedesu govori modernejša zasnova zunanjosti in notranjosti, kjer do menijev dostopamo z dvema miškama na volanskem obroču, vsaka za svoj zaslon. Pri mazdi do menijev dostopamo s pomočjo vrtljivega gumba, omeniti velja tudi prenos pomembnejših podatkov (trenutne hitrosti, omejitve in aktivnega tempomata) na vetrobransko steklo. Oba premoreta tudi kopico zaprtih predalov in odlagalnih mest. Več pa v sklepu.

Vzporedni test Mazda CX-60 D254 AWD homura in mercedes-benz GLC 220d 4matic

