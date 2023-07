V četrtek, nekaj minut pred deseto dopoldne, ko so teniški navijači že stali v neskončni vrsti pred prizoriščem najbolj priljubljenega turnirja, z vseh koncev korakali ali se z avtobusi, taksiji, in limuzinami peljali proti njemu, so nenadoma po glavni wimbledonski cesti Wimbledon Hill Road začele zavijati sirene policijskih vozil in reševalcev. Sledila so jim gasilska vozila. Na nebu sta se pojavila dva reševalna helikopterja. Letela sta v isto smer, proti wimbledonski vasi, najprestižnejšemu delu Wimbledona, ki je le nekaj minut hoda oddaljen od prizorišča znamenitega teniškega turnirja na travi. Česa takega Wimbledon še ni doživel. Zaradi protestnikov, ki so se dan prej pojavili na dveh igriščih in prekinili igro, smo mnogi najprej pomislili, da gre za teroristični napad, a je to policija razmeroma hitro zanikala in razglasila »resen incident« zaradi »resnega trčenja«.

Drama s tragičnim koncem

Kmalu so se v medijih pojavili posnetki orjaškega terenca, zlato-črnega landroverja, ki je trčil v dekliško zasebno šolo v wimbledonski vasi. Policija je najprej sporočila, da je bilo ranjenih devet oseb, sedem šolark in dva odrasla, in da niso nikogar aretirali, potem pa, da je ena od ranjenih deklic, ki je imela osem let, umrla, da jih je deset hospitaliziranih in da so zaradi suma nevarne vožnje, ki je povzročila smrt, aretirali štiridesetletno voznico. Po neuradnih informacijah je voznica terenca zaradi nenadne zdravstvene težave, menda epileptičnega napada, izgubila nadzor nad vozilom, prebila ograjo in trčila v šolo, pred katero so šolarke, učitelji in starši na zelenici imeli piknik, saj je bil to zadnji dan pouka pred počitnicami. Gre za ekskluzivno zasebno šolo za dekleta, stara od štiri do enajst let, v kateri je letna šolnina skoraj 19.000 evrov. Na vrhuncu te drame je bilo okrog šole več kot dvajset reševalnih vozil, le malo manj policijskih vozil, tri gasilska vozila in dva reševalna helikopterja, s katerima so ranjene prepeljali v bolnišnico St. Georges, ki je od šole oddaljena okoli šest kilometrov. Žal je ena od deklic umrla, po trditvah londonskega dnevnika Evening Standard pa jih je bilo ranjenih sedemnajst, več naj bi jih bilo v kritičnem stanju. Nisem edini, ki se sprašujem, zakaj je na ozkih prometnih cestah Londona, tudi v Wimbledonu, tako veliko orjaških terencev, ki jih kritiki razglašajo za nevarne mestne traktorje.

Ko se je car navdušil nad princeso

Ravno med letošnjim turnirjem mrgoli velikih terencev, s katerimi organizatorji prevažajo igralce in druge udeležence turnirja ter jih pobirajo iz najetih hiš, ki jih številni Wimbledončani oddajajo za tisoče funtov na teden. Za trening imajo igralci na voljo dvajset travnatih igrišč (poleg osmih peščenih igrišč, ki najbrž niso najboljša za pripravo na dvoboje na travi). Na turnirju lahko sprejmejo do 42.000 gledalcev na dan, največ na centralnem igrišču, na katerem je skoraj 15.000 sedežev. Med temi so najbolj zaželeni in najbolj opazovani, tudi s televizijskimi kamerami, sedeži v kraljevi loži, ki je vedno polna prave, športne, posebej teniške in estradne aristokracije. Letos sta bila drug ob drugem v njej že car in princesa, ki sta požela ovacije publike – upokojeni teniški car Roger Federer in zelo aktivna valižanska princesa Catherine, po domače Kate, ki bo nekoč kraljica. Videli smo ju tudi igrati tenis in, resnici na ljubo, princesa je zelo dobra igralka. Še Federer je bil navdušen. Njenega tasta, ki je med lanskim in letošnjim turnirjem napredoval v kralja, ni bilo v kraljevi loži že od leta 2012. Letos najbrž pride, saj je vsepovsod in resno skrbi za priljubljenost. Svojo, kraljeve družine in monarhije.