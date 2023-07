Hazardersko dejavnost državnega Snežnika bodo skrčili

Podjetje Snežnik iz Kočevske Reke, ki predeluje in obdeluje les ter je v stoodstotni lasti države oziroma družbe Slovenski državni gozdovi, je 1. marca praznovalo sedemdeset let. Ali bo dočakalo tudi 71. rojstni dan, je vprašanje. Zaradi zastarele tehnologije sta namreč pred vrati opuščanje delov proizvodnje in odpuščanje delavcev.