Imena Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne se pojavijo sedemkrat, Gradišče in Pristava pa osemkrat. Ulic je 10.225. Največ jih ima občina Ljubljana, in sicer več kot 1500, kar je 15 odstotkov vseh ulic v državi, so navedli na Sursu. Najpogostejše ime je Šolska ulica, pojavi se kar 52-krat. Vsaj eno ulico s tem imenom najdemo v vsaki statistični regiji, izjema je le notranjsko-kraška.

Med drugimi pogostimi imeni ulic so še Prešernova ulica in Vrtna ulica (pojavita se 45-krat) ter Cankarjeva ulica (najdemo jih 44), so ugotovili na statističnem uradu. Na začetku leta 2023 je imela največ prebivalcev Celovška cesta v Ljubljani, 5075, so dodali na Sursu.